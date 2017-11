Mann schlägt mit Hammer auf Bekannten ein und verletzt ihn schwer

Durch Schläge mit einem Hammer wurde am Mittwochmorgen ein 40-jähriger Mann aus Fulda in seiner Wohnung schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fulda, hatte ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis seinen Kontrahenten gegen 7.25 Uhr in dessen Wohnung aufgesucht und unmittelbar nach dem Öffnen der Wohnungstür mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen. Dabei fügte er ihm schwere Kopfverletzungen zu. Anschließend verließ der Mann die Wohnung.Der Verletzte alarmierte selbst über den Notruf den Rettungsdienst. Da sich Täter und Opfer kennen, konnte die Polizei den 36-Jährigen Täter wenig später in der Nähe seiner Wohnung in Petersberg festnehmen und auch den mitgeführten Hammer als mutmaßliches Tatwerkzeug sicherstellen.Das Motiv für die Straftat steht noch nicht abschließend fest, es dürfte sich aber um persönliche Streitigkeiten zwischen den beiden Männern handeln.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der Täter am Donnerstag beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dort wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.