Mallorca: Mann schießt in Café mit Schrotflinte um sich - mehrere Verletzte

Mit einer Schrotflinte bewaffnet, hat ein Mann am Sonntag das Café "El Café" in Paguera auf Mallorca betreten und geschossen. Drei Frauen und ein Mädchen wurden laut der Mallorcazeitung verletzt, darunter drei Deutsche. Der Täter konnte laut Medienberichten von einem Gast und Polizisten überwältigt werden, bevor einen zweiten Schuss abgeben konnte.



Bei dem Täter soll es sich laut der Mallorcazeitung um einen vorbestraften Mann handeln, der zuvor in Streit mit einem Kunden geraten war. Laut Bild war der Mann zunächst mit einem Messer auf den Gast losgegangen, dann aber geflohen. Kurze Zeit später sei er mit der Schrotflinte zurückgekommen und habe einen Schuss abgegeben. Querschläger verletzten vier Gäste leicht.