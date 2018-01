Drei Männer missbrauchen 23-Jährige beim Gassi gehen - ihr Hund vertreibt sie

In der Nacht zu Sonntag zwischen 01.15 und 01.40 Uhr kam es laut Polizeibericht in Krefeld, Forstwaldstraße Ecke Plückertzstraße, zu einem Sexualdelikt.



Männer vergehen sich an Frau

Drei bislang unbekannte Männer überfielen eine 23-jährige Frau, die in einem Waldstück in Forstwald mit ihrem Hund Gassi ging. Ihr wurde ein Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Die Männer überwältigten die Frau und stellten sie an einen Baum. Dann begannen sie, sich sexuell an der Frau zu vergehen.



Hund schlägt Täter in die Flucht

Durch die Gegenwehr der Frau und durch lautes Bellen und Knurren des mitgeführten Hundes, ließen die Täter von der Frau ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Frau wurde durch die Tat leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.