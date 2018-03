Nach 26 Jahren: Polizei nimmt Mörder von Zehnjähriger in Weimar fest

Weimarer Mordfall von Polizei aufgeklärt: Rund 26 Jahre nach dem Mord an einer Schülerin aus Weimar ist der Fall aufgeklärt. Wie die Polizei am Montag in Jena mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter ermittelt und festgenommen werden.



Details auf der Pressekonferenz der Polizei

Spezialeinsatzkräfte hatten den verdächtigen 65-Jährigen festgenommen, berichtet der Leiter der Sonderkommission: "Nachdem wir den Verdächtigen im letzten Monat kennengelernt haben, haben zielgerichtet zwei Personen darauf hingearbeitet, sich mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzen und daraufhin zu vernehmen."



Die Ermittler überwachten den Verdächtigen rund um die Uhr und obervierten ihn. Im Vorfeld der Festnahme lief diese Überwachung bundesweit. Der Zugriff durch die SEK-Beamten, wurde durch den Polizeiführer vor Ort koordiniert.



Details zur Festnahme und zum Beschuldigten

"Um zu verhindern, dass der Verdächtige Beweismittel vernichtet, mussten wir einen schnell Zugriff gewährleisten können." Nachdem die Beamten die Wohnungstür besichtigt hatten, entschieden sie sich dazu, die Tür auf zu sägen. "Der Beschuldigte hat die SEK-Beamten mit einer Eisenstange angegriffen. Es gab ein Handgemenge", berichtet der Soko-Leiter.



Zudem gibt es Informationen zum Tatverdächtigen: "Er hat einen umfangreichen Kriminalaktenbestand gehabt. Er hat im Bereich Jena zwischen 1991 und 1993 mehrere Sexualstraftaten begangen." Zum damaligen Zeitpunkt lagen den Ermittlern der sogenannten "Soko Beckmann" keine entscheidenden Beweise vor.



Beschuldigter legte Geständnis ab

Der Fall Stephanie ist den Angaben zufolge der älteste von drei ungeklärten Kindermorden in Jena und Weimar, mit denen sich die Soko "Altfälle" seit November 2016 beschäftigt.



Nach einem Bericht der "Berliner Zeitung" wurde der Verdächtige am Sonntag (4. März 2018) in Berlin festgenommen. Ein Sprecherin der Polizei in Berlin sagte dazu nichts und verwies auf die Kollegen in Thüringen. Wie die "B.Z." weiter schrieb, wurde der Mann am Montag (5. März 2018) in Gera einem Haftrichter vorgeführt. Nach Informationen des Blattes soll er ein Geständnis abgelegt haben. Von der Polizei in Thüringen war dazu zunächst nichts zu erfahren.



Täter warf Kind von der Brücke

Die zehnjährige Stephanie war 1991 tot unter der Teufelstalbrücke der Autobahn 4, nur rund 20 Kilometer östlich von Jena entdeckt worden. Der Täter hatte das Kind offensichtlich von der Brücke geworfen. 1993 verschwand in Jena der neun Jahre alte Bernd. Er wurde zwölf Tage später tot am Ufer der Saale entdeckt. Auch der Mörder der zehnjährigen Ramona aus Jena-Winzerla wurde nie gefasst. Sie verschwand im Sommer 1996, ihre Leiche wurde im Januar 1997 in einem Waldstück entdeckt.



Seit Herbst 2016 ermittelt die Sonderkommission "Altfälle" in den Mordfällen an Kindern aus den 1990er Jahren im Jenaer Raum. Die Soko wurde eingesetzt, nachdem am Fundort der getöteten Peggy aus Franken eine DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt entdeckt worden war. Diese erwies sich jedoch inzwischen als eine Verunreinigung bei der Spurensicherung. Auch der jetzt ermittelte mutmaßliche Täter hat nach Angaben einer Polizeisprecherin keinen rechtsextremen Hintergrund.



"Für diesen Aufklärungserfolg danke ich ganz besonders den Ermittlern der Sonderkommission der Thüringer Polizei", sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Gerade bei lang zurückliegenden Taten sei die Ermittlungsarbeit oft sehr schwierig. Der Fall mache deutlich, dass es sich lohne, alte Spuren noch einmal mit neuer Technik zu beleuchten. Dann könnten Verdächtige auch nach einem so langen Zeitraum noch dingfest gemacht werden.