Lkw-Anhänger mit 20 Tonnen Schokolade in Hessen gestohlen

Einen Lkw-Anhänger voller Schokolade haben Diebe im mittelhessischen Neustadt gestohlen. Der Anhänger sei mit etwa 20 Tonnen Naschereien beladen gewesen, darunter Nutella und Überraschungseier, berichtete die Polizei am Montag.



Allein die Ladung habe einen Wert zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Die Täter schlugen zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag zu.



Ob sie es auf die Schokolade abgesehen hatten oder diese nur zur Beute wurde, weil es den Dieben auf den Anhänger ankam, war nach Angaben eines Polizeisprechers unklar.



Die Beamten prüfen zudem, ob der Fall mit dem Diebstahl eines Sattelzuges in Weimar (Kreis Marburg-Biedenkopf) in Zusammenhang steht.