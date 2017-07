Linkin Park Sänger Chester Bennington gestorben

Hinweis: Menschen mit Selbstmordgedanken können sich bei folgenden Stellen helfen lassen:

Chester Bennington, der Sänger der Rockband "Linkin Park", ist am Donnerstag tot in seiner Wohnung in der Nähe von Los Angeles gefunden worden. Dies bestätigte am Abend auch die Gerichtsmedizin. Laut einem Bericht des US-Magazins TMZ hat sich Bennington bereits am Dienstag erhängt . Der Sänger wurde 41 Jahre alt."Schockiert und untröstlich", reagierte Band-Kollege Mike Shinoda in einem Tweet auf die Todesnachricht. Bennington war sechsfacher Vater und verheiratet.Bennington hatte in der Vergangenheit offen über Depressionen und Suchtprobleme gesprochen. Erst in diesem Jahr hatte die Band ihr neues Album "One More Light" auf den Markt gebracht. Telefonseelsorge : 0800 111 0 111 oder im Live-Chat Nummer gegen Kummer : 0800 111 0 550 (Erwachsene); 0800 111 0 333 (Teenager)Das Album "Meteora" der Band "Linkin Park" gilt als eines der bestverkauften im Bereich Alternative.