Leipzig/ Berlin: Heute wird das Urteil gefällt - kommen die Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge?

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fällt Urteil



Aktuell wird diskutiert, ob es in Zukunft Fahrverbote für Diesel-Autos geben soll . Es wird die Frage behandelt, ob Städte diese jeweils nach geltendem Recht einführen dürfen, um die Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten, ohne dass vorher eine bundesweite, einheitliche Regelung festgelegt wurde. Über die Jahre hat der Ruf von Diesel-Autos aufgrund deren hohen Abgas-Austoßes gelitten. Vor allem seit dem Skandal, als rauskam, dass wesentlich mehr Abgase ausgetoßen werden, als bisher bekannt. Wie in Zukunft mit der Thematik umgegangen wird, regelt bald vielleicht ein neues Gesetz.Mittlerweile haben schon 37 deutsche Städte ihren Grenzwert hinsichtlich der Abgase von Autos überschritten, was zeigt, dass eine neue Lösung für die Problematik, dringend benötigt wird. Am heutigen Dienstag, 27.02.2018, spricht das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sein Urteil zu den möglichen Fahrverboten für Diesel-Autos.