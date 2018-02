Brandenburg: Leichenfund in Therme - Mann (64) treibt im Außenbecken

Leichenfund in Neuruppin, Brandenburg: Am Dienstagabend (13. Februar 2018) ist in der Fontane-Therme gegen 20 Uhr ein 64-Jähriger tot aufgefunden worden. Er trieb leblos im Außenbecken herum und an seinem Kopf befand sich eine klaffende Platzwunde.

Es wird vermutet, dass er beim ins Wasser gehen auf der vereisten Treppe ausgerutscht ist und sich im Anschluss den Kopf angestoßen hat.



Wie der Mann aber wirklich letztendlich gestorben und ob er beispielsweise nach dem Sturz ertrunken ist, kann die Polizei bisher noch nicht sagen, wie auch die Seite ”Tag 24” berichtete.

Allerdings könne man ausschließen, dass der Mann durch eine andere Person ums Leben kam.