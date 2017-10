Lebensgefährte findet Frau und Kind tot in Auto

In der Nähe des Erfurter Ortsteils Kerspleben sind die Leichen einer 43 Jahre alten Frau und eines dreijährigen Kindes in einem Auto entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fand der Lebensgefährte der Frau die Toten.Das Auto stand nach Angaben eines Polizeisprechers auf einem Fahrradweg. Derzeit würden Spuren gesichert und die näheren Umstände des Geschehens ermittelt.Erkenntnisse zur Todesursache lagen zunächst nicht vor.