Lebensgefährliche Kopfverletzungen: 20-Jähriger stürzt nach Karneval in Düssel

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache stürzte am frühen Donnerstagabend ein junger Mann mitten im Karnevalstreiben in Düsseldorf in die eiskalte Düssel. Er fiel im Bereich des Burgplatzes vier Meter tief und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.



Feuerwehr rettet Mann aus eiskaltem Wasser



Bevor die Feuerwehr eintraf, versorgten Polizei und Sanitäter den Mann in dem eiskalten Wasser. Die Feuerwehr konnte den 20-Jährigen schließlich mit einer Drehleiter und einer Rettungswanne bergen.



Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste der junge Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Warum er in den Fluss stürzte ist noch nicht geklärt.