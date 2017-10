Kurioser Urin-Test: Mit Plastikpenis versucht die Polizei auszutricksen

Täuschungsmanöver fliegt auf



Am Mittwoch (18. Oktober 2017) ist es zu einer kuriosen Urinprobe im Rahmen einer Drogenkontrolle gekommen. Gegen 17.30 Uhr war ein Autofahrer auf der Merkurstraße in Kaiserslautern unterwegs und fiel der Polizeistreife auf, da er telefonierte während er fuhr.Der 26-Jährige wurde angehalten und fiel durch Verhalten auf, dass durch Drogen bedingt sein könnte. Deshalb entschieden sich die Polizisten für einen Drogenschnelltest mit Hilfe einer Urinprobe.Der Mann pinkelte in einen Becher. Das Problem: Er pinkelte Wasser - dass es kein Urin war, war laut Polizei offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass der 26-Jährige einen Penis aus Plastik umgebunden hatte.Der Autofahrer gab zu, Cannabis und Amphetamin genommen zu haben. Anschließend musste er eine Blutprobe abgeben. Er hat nun ein Ermittlungsverfahren am Hals.