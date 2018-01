Kuriose Erziehungsmethode: Warum ein Mädchen (5) ihrer Mutter Miete bezahlen muss

Schon in der Kindheit werden viele auf das spätere Leben als Erwachsener vorbereitet. Zuhause mithelfen ist da keine Seltenheit. Viele Kinder räumen mit auf, bringen mal den Müll raus, helfen beim Wäsche aufhängen oder putzen die Fenster. Schon früh sollen Kinder lernen, was es heißt einen Haushalt zu schmeißen.



Über "Deckst du bitte schon mal den Tisch?" oder "Kannst du bitte staubsaugen?" hinaus geht dann aber die Methode einer US-Amerikanerin. Essence Evans veröffentlicht einen Facebook-Post, in dem sie uns daran teilhaben lässt, dass ihre 5-jährige Tochter ihr wöchentlich Miete bezahlen muss.



Ja richtig gehört: Miete an die eigene Mutter. Und zwar jede Woche gleich fünf Dollar. Die kleine Brook, Evans Tochter, bekommt jede Woche sieben Dollar Taschengeld - davon darf sie zwei Dollar zur freien Verfügung selbst behalten - die anderen fünf gehen zurück an die Mutter. Ein Dollar für Miete, ein Dollar für Wasser, ein Dollar für Strom, ein Dollar für Kabelfernsehen und ein Dollar für Essen.



Verantwortung früh lernen

So soll Tochter Brook später zu einer verantwortungsvollen erwachsenen Frau werden. Evans schreibt in ihrem Post, dass ihre Tochter so lernen würde, mit Geld umzugehen. "Ich habe ihr erklärt, dass die meisten Menschen mit dem Großteil ihres Einkommens Rechnungen bezahlen und nur einen kleinen Teil für sich selbst ausgeben", schreibt sie.



Ist das jetzt völlig übertrieben oder legitim? Darüber lässt sich sicherlich streiten - jeder hat natürlich andere Erziehungsmethoden für seine Kinder. Doch das Ganze hat auch etwas Gutes. Die 5-Jährige weiß jetzt genau was Rechnungen und Fixkosten sind.



Die Facebook-User sind jedenfalls begeistert von der Idee. Mehr als 300.000 Mal geteilt, über 200.000 Likes und zahlreiche Kommentare unter Evans Post geben der Mutter offenbar Recht. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Viel zu jung sei Brook, um den Sinn dahinter zu verstehen - "Lasst Kinder Kinder sein!" kommentieren einige.





Das Besondere ist sicher nicht nur der erzieherische Aspekt; freuen wird sich die Kleine auch in ein paar Jahren. Denn was die Tochter aktuell nicht weiß, schreibt Evans, "ist, dass die fünf Dollar auf ihr Sparkonto wandern." Brook soll das Gesparte bekommen, sobald sie 18 ist. Sie hat dann 3380 Dollar als Startkapital, wenn sie einmal von Zuhause ausziehen möchte.