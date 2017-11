Kunststofffremdkörper: Copack ruft "Nasi Goreng" zurück

von DPA

Die Firma Copack hat den 750-Gramm-Tiefkühlbeutel "Nasi Goreng" mit der Bezeichnung "Satori" vorsorglich zurückgerufen.



Es handele sich um Ware mit der Losnummer L7163N12 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.2018, teilte das Unternehmen aus Bremerhaven am Dienstag mit.



Kunststofffremdkörper in einzelnen Packungen

Es sei nicht auszuschließen, dass sich Kunststofffremdkörper in einzelnen Packungen befinden. Das "Nasi Goreng" wurde bundesweit in Supermärkten von Netto angeboten.



Kunden können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Bereits Mitte Juli hatte Copack Tiefkühl-"Nasi Goreng" mit der Bezeichnung "Gut & Günstig" und der Losnummer L7159S13 zurückgerufen.