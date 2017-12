Wochenende in Franken: Kreativmarkt, Altstadtweihnachtsmarkt und Adventskonzert

Altstadtweihnachtsmarkt in Fürth



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Fingerhood Kreativmarkt in Erlangen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Advent auf der Kaiserburg in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



35 Jahre E-Werk Band in Erlangen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Adventskonzert in Geroldshausen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Auf Expedition in der Arktis - Vortrag in Lauf bei Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Adventsingen in Waldsassen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Auch dieses Jahr können Besucher beim Altstadtweihnachtsmarkt in Fürth bei Hobbykünstlern Weihnachtsgeschenke einkaufen oder ihnen bei ihnen bei ihren Vorführungen zuschauen. Die Marktzeit mit Waffeln, Glühwein und Maroni wird von musikalischem Rahmenprogramm und Darbietungen begleitet.Freitag, 08. Dezember, ab 17 Uhr bis Sonntag, 17. Dezember 2017, 20 UhrAm Waagplatz und in der Waagstraße in Fürthfrei65 verschiedene Aussteller präsentieren beim Kreativmarkt in Erlangen ihre handgemachten Produkte nach dem Motto "Do it yourself". Ob Taschen, Kleidung, Schmuck, Deko oder Kunst: Auf drei Ebenen finden Besucher alles, was das Herz begehrt. Dazu gibt es hausgemachte Kuchen und herzhafte Gerichte.Sonntag, 10. Dezember 2017, 12 bis 18 UhrKulturzentrum E-Werk, Fuchsenwiese 1 in Erlangen2 Euro, Kinder bis 12 Jahre freiBeim jährlichen Adventskonzert präsentieren in gemütlicher Atmosphäre alpenländische Ensembles mit traditionellen Trachten und Instrumenten vorweihnachtliche Musik. Für die weihnachtliche Stimmung stehen Glühwein und Lebkuchen bereit.Samstag, 09. Dezember 2017, ab 17 UhrKaiserburg in Nürnberg39 Euro pro PersonNach über 100 Auftritten in aller Welt lädt die E-Werk Band in Erlangen nun in ihrer aktuellen Besetzung zum 35-jährigen Mitjubeln und Mitsingen ein.Samstag, 09. Dezember 2017, 20 UhrKulturzentrum E-Werk, Fuchsenwiese 1 in Erlangen6,50 Euro pro PersonZum Advent kommen die Spessart-Spielleut aus Hofstetten nach Geroldshausen. Traditionelle fränkische Weihnachts- und Hirtenlieder und eigene Arrangements zeigen, dass die Weihnachtszeit nicht nur aus "Stille Nacht" und "Oh, du fröhliche" besteht. Dazu liest Hans Heigenthal aus seinem Band mit Gedichten und Geschichten.Samstag, 09. Dezember 2017, Einlass ab 18 UhrPfarrkirche St. Thomas Morus, Im Grund 1 in Geroldshausen12 Euro, Kinder bis 16 Jahre freiExtremsportler Holger Heubler und sein Team haben auf Baffin Island in der Arktis zwei Monate bei eisiger Kälte und fernab von jeglicher Zivilisation schwerste Situationen gemeistert. Neben faszinierenden Bilder beleuchtet Holger Heubler die Themen Risikoabwegung und Team-Building in Extremsituationen.Samstag, 09. Dezember 2017, 19.30 UhrPZ-KulturRaum, Nürnberger Straße 19 in Lauf14,75 Euro pro PersonUnter der Leitung des Komponisten Hans Berger musizieren der Basilikachor Waldsassen, sowie Solisten, Dreigesang und das Instrumentalensemble Hans Berger und versetzen Zuhörer in Weihnachtsstimmung.Samstag, 09. Dezember 2017, 15.30 Uhr und Sonntag, 10. Dezember 2017, 16 UhrBasilika Waldsassen, Basilikaplatz 2 in Waldsassen10 Euro pro Person