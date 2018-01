Wochenende in Franken: Hochzeitsmesse, Modern Jazz und Musical Dinner Show

Modern Jazz in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Fashion-Flohmarkt in Würzburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Brautmodenschau und Hochzeitsmesse in Wachenroth



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Musical Dinner Show in Kemmern



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Boogie Poetry Slam in Bamberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Schneeköniginball in Forchheim



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Mit fünf Musikern, kreativen Arrangements und eigenen Interpretationen präsentiert die Band Weather Report Modern Jazz. Die Band ist bekannt für melodische Kompositionen und ein stilprägendes Bassspiel.Samstag, 13. Dezember, ab 21 UhrJazz Studio Nürnberg, Paniersplatz 27/2918 EuroBeim Fashion-Flohmarkt bietet sich Frauen und Männern die Möglichkeit, ein schönes und günstiges Outfit zu finden. Eingeladen ist jeder, der Kleidung, Schuhe und Accessoires kaufen oder verkaufen möchte. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.Sonntag, 14. Januar, von 14 bis 18 UhrPosthalle Würzburg, Bahnhofsplatz 22 EuroIn verschiedenen Shows werden Braut- und Bräutigammoden und Festmoden für Gäste und Blumenkinder präsentiert. Dazu gibt es Gesangs- und Tanzeinlagen.Samstag, 13. Januar, ab 18 Uhr bis Sonntag, 14. Januar 2018, ab 16 UhrEbrachtalhalle in Wachenroth7 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der TageskasseBeim Musical Dinner können Besucher ein vier Gänge Menü genießen, während von "Tanz der Vampire" über "Cats" bis zum "Phantom der Oper" Highlights der beliebtesten Musical gezeigt werden.Samstag, 13. Januar, um 19 UhrHotel Rosenhof, Hauptstraße 68 in Kemmern80,75 EuroDie Bamberger Band Boogiemen's Friends bringt Klassiker des Boogie Woogie und Blues auf die Bühne. Dazu performen fünf Poetry Slammer aus ganz Deutschland ihre Texte. Am Ende bewertet das Publikum die Künstler.Samstag, 13. Januar, 20 bis 22.30 UhrAlte Seilerei in Bamberg13 Euro, ermäßigt 10 EuroAuf dem Schneeköniginball können Besucher auf zwei Tanzflächen in Abendgarderobe ihr Tanzbein schwingen.Samstag, 13. Januar, um 19 UhrJahn Kulturhalle, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 10 in ForchheimKarten nur m Vorverkauf für 24 Euro, ermäßigt 19 Euro