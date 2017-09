Taubertal-Festival 2017: Wann spielen welche Bands?

Der Donnerstag beim Taubertal



Red Bull Nachtschicht | Aftershow-Bühne im Steinbruch:





Der Freitag beim Taubertal



Hauptbühne:





Sounds for Nature - Bühne:





Vive Le Festival - Bühne:





Red Bull Nachtschicht | Aftershow-Bühne im Steinbruch:





Der Samstag beim Taubertal



Hauptbühne:





Sounds for Nature - Bühne:





Vive Le Festival - Bühne:





Red Bull Nachtschicht | Aftershow-Bühne im Steinbruch:





Der Sonntag beim Taubertal



Hauptbühne:





Sounds for Nature - Bühne:





Vive Le Festival - Bühne:



Das Line-Up für das Taubertal-Festival 2017 steht fest. Wenn sich fast 20.000 Besucher am Wochenende 10. bis 13. August auf den Weg zum kleinen Städtchen Rothenburg ob der Tauber machen, dann steht das beschauliche Tal auf dem Kopf. Bei Acts wie Alligatoah, Casper, Billy Talent, der Antilopen Gang, Jennifer Rostock und vielen anderen ist die Stimmung riesig.Wie jedes Jahr verbreitet das Taubertal-Festival auf der Eiswiese mit internationalen Künstlern bei einem Event, das ausgelassene Stimmung und Naturbewusstsein miteinander verbindet , eine ganz besondere Stimmung.Auf drei Bühnen sorgt Live-Musik im Bereich Alternative, Punk und Ska für Stimmung. Das komplette Programm findet ihr hier:21:00 - Schmutzki22:10 - Rogers23:20 - Heisskalt00:10 - Tait Eita17:50 Uhr - Fiddler´s Green19:40 Uhr - Jennifer Rostock21:30 Uhr - The Amity Affliction23:20 Uhr - Rise Against14:10 Uhr - Sound Injection14:40 Uhr - tba*15:25 Uhr - Liedfett16:30 Uhr - Tim Vantol17:30 Uhr - Pleins Phares18:00 Uhr - Delirious Mob Crew18:50 Uhr - Marathonmann19:50 Uhr - Amoli20:40 Uhr - Kyle Gass Band21:40 Uhr - 61 Minds22:30 Uhr - Blues Pills23:30 Uhr - Walking After U00:00 Uhr - Underwoods00:30 Uhr - Oaks Above18:50 Uhr - Mittone24:00 Uhr - Mittone01:20 Uhr - Rakede02:20 Uhr - Drunken Masters03:40 Uhr - Mittone17:30 Uhr - Emil Bulls19:15 Uhr - Anti-Flag21:00 Uhr - Biffy Clyro23:20 Uhr - Casper13:00 Uhr - King Father Baboon13:55 Uhr - Frank e le forme soniche14:25 Uhr - Semperfield14:55 Uhr - Intérieur I Nuit15:45 Uhr - Von Wegen Lisbeth16:45 Uhr - The Amazons17:45 Uhr - Anviled18:30 Uhr - Counterfeit19:30 Uhr - Snare Cover20:15 Uhr - Watsky21:15 Uhr - Callum Chynoweth21:45 Uhr - The Truemen22:35 Uhr - Django 300023:35 Uhr - Still Awake00:05 Uhr - Huanastone00:35 Uhr - Vosem Po Grinvichu16:00 Uhr - Taktattackers00:00 Uhr - DJ Smart01:20 Uhr - Bukahara02:20 Uhr - Evil Jared & Q-Ball15:45 Uhr - Itchy17:15 Uhr - Emergenza Winner #118:35 Uhr - In Extremo20:25 Uhr - Alligatoah22:15 Uhr - Billy Talent14:00 Uhr - Beats Unlimited Crew14:30 Uhr - The Agency15:00 Uhr - Time for Action16:00 Uhr - Emergenza Siegerehrung16:45 Uhr - Vant17:45 Uhr - BRKN18:45 Uhr - Emergenza Winner #319:40 Uhr - Skinny Lister20:40 Uhr - Emergenza Winner #221:30 Uhr - Antilopen Gang17:45 Uhr - James Kakande