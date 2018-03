Das Wochenende in Franken: Schwarzmarkt, Antikmarkt und Flesh Fest

Schwarzmarkt in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Mitwitzer Antikflohmarkt am Wasserschloss



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



80er Party in Erlangen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Flesh Fest 5 in Schweinfurt



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Matthiasmarkt in Aschaffenburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Frühjahrsmarkt in Kulmbach



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Der Schwarzmarkt in Nürnberg ist ein Designmarkt für Kunst, Kulinarik und Klamotte. Finden kann man dort Unikate und Besonderheiten lokaler aber auch überregionaler Designer. Der Markt wird auch von einem Rahmenprogramm begleitet, welches Live-Painting-Sessions und Vorträge enthält und auch zum Mitmachen einlädt.03. bis 04. März 2018, ab 11.00 bis 19.00 UhrParks Nürnberg, Berliner Platz 9, 90409 Nürnberg4 Euro / Kombiticket: 5 Euro ( Sa.& So.)Ein Beispiel für die außergewöhnlichen Ideen auf dem Schwarzmarkt in Nürnberg finden Sie in diesem Artikel:Für alle Liebhaber von Antikem. Direkt am Wasserschloss in Mitwitz findet am Sonntag ein Antikflohmarkt statt. Der Flohmarkt führt einen durch den Park am Wasserschloss, der ein schönes Ambiente bietet.am 04. März 2018, ab 08.00 bis 17.00 UhrFestplatz am Wasserschloß, 96268 MitwitzfreiMal wieder Lust auf die Musik der 80er? Dann wäre die 80er-Party im E-Werk in Erlangen am Samstag wohl genau richtig. Im Saal spielt DJane Dani für sie die Chart-Hits der 80 und im Tanz-Werk feiert DJ Ric mit euch.am 03. März 2018, ab 21.00 Uhrim E-Werk , Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen6 EuroHeavy, Thrash und Death Metal könnt ihr am Samstag ab 19 Uhr im Stattbahnhof in Schweinfurt hören. Dort veranstalten "The Flesh Trading Company" aus Haßfurt und der Rockverband Schweinfurt e.V. nämlich das fünfte Flesh Fest. Folgenende Bands treten auf: Endseeker (Old School Death Metal), The Flesh Trading Company (Heavy/Thrash/Death Metal), Profanity (Extreme Technical Death Metal) und First Strike (Speed/Thrash Metal)am 03. März 2018, ab 19.00 UhrStattbahnhof, Alte Bahnhofstraße 8-12, 97422 Schweinfurt10 EuroLust auf einen kleinen Bummel? Der Matthiasmarkt in Aschaffenburg bietet mit 65 Marktkaufleuten ein vielseitiges Warensortiment an.am 03. bis 06.März 2018, Samstag: 14.30 - 18.30 Uhr, Sonntag: 11.00 - 18.30 UhrMarktplatz zwischen Schloss und Stadthalle, Schloßplatz, 63739 AschaffenburgfreiZum Bummeln und Einkaufen lädt der Frühjahrsmarkt in Kulmbach ein. Angeboten wird einiges, von Haushaltswaren über Gewürzen bis hin zu Klamotten. Für Kinder gibt es ein Karussell, Süßigkeiten und Spielwarenstände.02. bis 04. März 2018, ab 10.00 bis 17.00 UhrFestplatz Schwedensteg, Schwedensteg, 95326 Kulmbachfrei