Das Wochenende in Franken: Rosen- und Gartenmesse, Altstadtfest und Kirchweih

Diese Veranstaltungen sind am Wochenende in Unter-, Mittel- und Oberfranken geboten:Seit 1970 laden Wirte und Veranstalter jedes Jahr im September zum gemütlichen Beisammensein mitten in der Stadt. Beim Nürnberger Altstadtfest können Besucher auf verschiedenen Märkten die fränkische Küche und fränkisches Bier genießen.Donnerstag, 14. September bis Montag, 25. SeptemberAltstadtfest Insel-Schütt, Nürnberg: freiAuf der Rosen- und Gartenmesse präsentieren sich die Farben des Herbstes auf der Märchen-Festung Rosenberg. Wie jedes Jahr besuchen Rosen- und Staudenhändler, Kräuterhexen, Gewürzhändler und Züchter das romantische oberfränkische Städtchen.Samstag, 16. September, 10 Uhr bis Sonntag, 17. September, 18 UhrFestung Rosenberg in Kronach8 Euro pro Tag, 5 Euro im VorverkaufAm Wochenende erwartet die Besucher der Eberner Kirchweih ein Vergnügungspark, ein Kirchweihmarkt und ein interessantes Rahmenprogramm. Außerdem sind am Sonntag alle Geschäfte geöffnet.Donnerstag, 14. September bis Montag, 18. SeptemberMarktplatz in der Eberner InnenstadtfreiAuf dem vierten Forum Cistericum Mittelalterspektakel wird wieder mittelalterliche Geschichte zum Anfassen gezeigt. In der historischen Klosteranlage werden Händler ihre Waren anbieten und Musikanten, Gaukler und Feuerspucker für Stimmung sorgen. Von den Kochkünsten bis zu den Waffen kann man sich im Kloster über das Mittelalter informieren.Samstag, 16. September von 14 bis 22 Uhr bis Sonntag, 17. September von 11 bis 18 UhrKloster Maria Bildhausen in MünnerstadtTageskarte 5 Euro, Familienkarte 12 Euro, Zweitageskarte 8 Euro, Kinder 3 EuroMehr als 140 holländische und deutsche Stände bieten die neuesten Stoffe und Kurzwaren an. Das Angebot zum Selbernähen reicht von Damen- und Kinderstoffe über Gardinen- und Dekostoffe bis zu Schneiderpuppen.Sonntag, 17. September von 11 bis 17 UhrRealmarkt, Nürnberger Straße 12, WürzburgfreiBei "Kulinarisches am Lagerfeuer" werden mit wenig Material einfache und schmackhafte Rezepte zubereitet. Dabei geht es bei dieser Kochaktion um alles rund ums Lagerfeuer.Samstag, 16. September ab 10.30 UhrGrillplatz in Bamberg-GaustadtErwachsene 8 Euro, Kinder 3 EuroAuch in diesem Jahr veranstaltet das Volleyballteam des TSV 72 Kleinschwarzlohe wieder ein Gaudi-Beachvolleyball-Turnier. Auf der Beachvolleyball-Anlage werden gemeinsam mit allen Vereinen aus Kleinschwarzenlohe und Neuses Wettbewerbe mit anschließender Siegerehrung ausgetragen.Samstag, 16. September ab 12 UhrTSV Kleinschwarzenlohe, Schleißweg 1, Wendelsteinfrei