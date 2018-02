Das Wochenende in Franken: Genuss-Festival, Schwarzmarkt und Modelleisenbahntage

Schwarzmarkt in Nürnberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Unter dem Motto Kunst - Kulinarik - Klamotte können auf dem Schwarzmarkt diese drei Elemente der Modern Art Szene bestaunt werden. Werke aus den Bereichen Streetart, Graffiti oder Illustration können erworben werden und Jugenddesigner präsentieren ihre Kollektionen. Live-DJs begleiten den Kreativmarkt musikalisch.Samstag, 24. Februar, 18 bis 19 Uhr und Sonntag, 25. Februar 2018, 13 bis 14 UhrPARKS Nürnberg, Berliner Platz 9, 90409 Nürnberg4 Euro, Kombiticket für Samstag und Sonntag 5 EuroAuf dem Genuss-Festival können sich Genussliebhaber durch Erlangen probieren. Dabei können Besucher durch die Stadt schlendern und bei ausgewählten Geschäften und deren Köstlichkeiten halt machen.Donnerstag, 23. Februar bis Samstag, 24. Februar 2018Diverse Veranstaltungsorte in Erlangenfrei; aber Gutschein über 18 Euro in Erlanger Tourist-Info für Essen erhältlichAm Wochenende heißt es in Coburg "Fahrt frei" für die Modelleisenbahn in Coburg. Dabei dreht sich alles um Eisenbahn- und Modellbau. Dazu gibt es Livemusik, Getränke und Kuchen.Samstag, 24. Februar, 10 bis 17 Uhr und Sonntag, 25. Februar 2018, 9 bis 17 UhrIm Hommert Auto Zentrum in der Hahnwiese 9, 96450 Coburg-CredlitzErwachsene 4,50 Euro, Kinder 1,50 EuroBei der L'Amour Hochzeitsvernissage erwartet die Besucher Tipps, Ideen und Dienstleister aus der regionalen Hochzeitsbranche. Darunter sind Brautmoden, professionelle Fotografie, Event-Styling und Livemusik.Sonntag, 25. Februar 2018, 13 bis 17 UhrSchloss Sassanfahrt, Schloßplatz 1, 96114 HirschaidfreiDas Burlesque-Ensemble zeigt seinem Publikum eine Welt voller Glamour und stilvoller erotischer Darbietungen. Dabei wird gesungen, gesteppt und getanzt.Samstag, 24. Februar 2018, um 20 UhrRote Bühne, Vordere Cramergasse 11, 9047831,80 EuroBeim Büchertausch in Nürnberg sollen die Bücherregale von jedem einzelnen für alle geöffnet werden. Besucher können so viele Bücher mitbringen wie sie wollen und so viele mitnehmen wie sie wollen. Bei Kaffee und Kuchen kann vor Ort geschmökert werden.Sonntag, 25. Februar 2018, 14 bis 17 UhrKulturwerkstatt auf AEG, Fürther Straße 244d, 90429 NürnbergfreiAuf dem Bamberger Literaturfestival werden spannende Lesungen von berühmten Autoren und Autorinnen abgehalten. Dabei sind unter anderem Bernhard Schlink, Uwe Timm, Hanns-Josef Ortheil, Ulrich Wickert, Thomas Kraft und Paul Maar. Zudem finden 42 kostenlose Kinderlesungen in Bamberg und Bamberg Land statt.Donnerstag, 15. Februar bis Dienstag, 06. März 2018Mehrere Veranstaltungsorte in BambergDiverse Preise zu den unterschiedlichen Autorenlesungen