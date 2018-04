Das Wochenende in Franken: Frühlingsfeste, Street Food Markt und Antikflohmarkt

Frühlingsmarkt in Aschaffenburg



Frankens ältester Antik- und Flohmarkt in Erlangen



Street Food Markt in Ansbach



Spieleabend in Hilpoltstein



Bayreuther Frühlingsfest



Frühlingsfest in Nürnberg



Frühlingsfest Kitzingen



An diesem Wochenende beginnt der Frühlingsmarkt in Aschaffenburg. Auf dem Markt, der auf dem Schlossplatz beim Schloss Johannisburg stattfindet, findet man 65 Marktkaufleute, die Waren aller Art anbieten.ab Samstag, 7. April.2018, von 14.30 bis 18.30 UhrSchloßplatz, 63739 AschaffenburgfreiAm Samstag, 7.April.2018, findet wieder Frankens ältester Antik- und Flohmarkt in Erlangen statt. Auf dem Flohmarkt sind Neuwaren verboten und es gibt sogar einen Flohmarkt extra für Kinder. Der Markt findet im Erlangener Innenstadtpark statt.am Samstag, den 07.April.2018 von 12 bis 18 UhrBohlenplatz, 91054 ErlangenfreiDer zweite Ansbacher Street Food Markt bietet am Sonntag, 8.April.2018, mit 30 verschiedenen Ständen eine riesige Auswahl an Speisen und Getränken. Ob Pizza, Burger oder vegane Gerichte, auf dem Street Food Markt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für Kinder gibt es ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Kinderschminken, einer Hüpfburg und noch mehr.am Sonntag, den 08.April.2018 von 11 bis 20 UhrMartin-Luther-Platz, 91522 AnsbachfreiStatt allein am Computer zu "zocken", lädt man am Samstag, den 7.April.2018, in Hilpoltstein zu einem Spieleabend ein. Dort findet man Brettspiele oder Karten- und Würfelspiele. Gerne kann auch das Lieblingsspiel von zu Hause mitgebracht werden. Mitmachen können sowohl Kinder, als auch Erwachsene.Samstag, 07.April.2018 ab 19 UhrHofmeierhaus - Im Saal, Christoph-Sturm-Str. 1, 91161 HilpoltsteinfreiAn diesem Wochenende kann man noch das Bayreuther Frühlingsfest besuchen. Dort warten zahlreiche Fahrgeschäfte und in der Bayreuther Hütte gibt es ein Rahmenprogramm und vielseitige musikalische Unterhaltung auf dich. Auch für das leibliche Wohl ist auf dem Frühlingsfest bestens gesorgt.Freitag, den 06.April.2018 von 14 bis 23. Uhr; Samstag, den 07.April.2018 von 13 bis 23 Uhr; Sonntag, den 08.April.2018 von 13 bis 22 UhrVolksfestplatz, Friedrich-Ebert-Straße, 95444 BayreuthfreiAuch das Nürnberger Frühlingsfest geht weiter. Dort findet man Fahrgeschäfte, eine große Auswahl an Bierzelten und ein reichhaltiges gastronomisches Angebot. Auch finden zahlreiche Sonderveranstaltungen statt. Am Freitag, 6.April.2018, ist die "Nacht der 1000 Lichter" mit Musikfeuerwerk am Dutzendteich. Am Samstag, 7.April.2018, findet der Frühjahrslauf und Volksfest-Biathlon statt. Ein Bulldogtreffen kann am Sonntag, 8.April.2018, ab 12.30 Uhr am Südeingang des Volksfestes besucht werden.noch bis 15.April, immer von 14 bis 23.30 UhrBayernstraße, 90471 NürnbergfreiAm Wochenende kann auch noch das Frühlingsfest in Kitzingen besucht werden. Auf dem Festplatz "Am Bleichwasen" gibt es einen Vergnügungspark und einen Biergarten.noch bis 8.April.2018, immer von 13 bis 21 UhrAm Bleichwasen, 97318 Kitzingenfrei