Das Wochenende in Franken: Bamberg zaubert, Samba-Festival und Afrika Karibik Fest

Bamberg zaubert



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Internationales Samba-Festival in Coburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Afrika Karibik Fest in Wassertrüdingen



Was

Wann:

Wo:

Eintritt:



Nürnberger Weinfest



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Sommerweinfest in Schweinfurt



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Spanische Filmtage in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Rawetzer Altstadtfest in Marktredwitz



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Das 19. internationale Straßen- und Varietéfestival Bamberg zaubert lädt die Besucher wieder in eine Welt der Illusionen, Akrobatik und Magie ein. Zauberer, Magier, Akrobaten, Feuertänzer oder Straßenkünstler - rund 150 nationale und internationale Künstler ziehen dieses Jahr die Besucher in ihren Bann.Freitag, 14. Juli, ab 17 Uhr bis Sonntag, 16. Juli 2017, 00:00Bamberger InnenstadtfreiDas Samba-Festival wird auch dieses Jahr wieder Coburgs Straßen und Plätze in einen Ort voller lateinamerikanischer Lebensfreude verwandeln. Open Air, im Kongresshaus Rosengarten, in den Kneipen und in der Coburger Hauptkirche St. Moritz: Hier wird drei Tage getanzt, gesungen und gefeiert.Freitag, 14. Juli bis Sonntag, 16. Juli 2017Coburger InnenstadtWochenend-Ticket 26 Euro, Freitag 19 Euro, Samstag 22 Euro, Sonntag 13 Euro: An vier Tagen sorgen auf vier Bühnen Reggae-Musiker für Stimmung. Darunter sind Kabaka Pyramid, die Ohrbooten und Bukahara.Donnerstag, 13. Juli, ab 17:45 Uhr bis Sonntag, 16. Juli 2017Festplatz An der Schloßwand, 91717 WassertrüdingenVier-Tages-Ticket 44 Euro, Tagesticket Freitag oder Samstag 28 EuroAm Wochenende steht der Jakobsplatz unter dem Zeichen des Frankenweins. Dabei können neben den ausgewählten fränkischen Weinen regionale Köstlichkeiten und ein Live-Programm auf der Weinfestbühne genossen werden.Donnerstag, 13. Juli bis Montag, 17. Juli 2017Jakobsplatz, 90402 NürnbergfreiBeim Sommerweinfest in Schweinfurt können Besucher bei einem Gläschen Wein und kulinarischen Leckereien eine laue Sommernacht genießen.Donnerstag, 13. Juli, ab 18:30 Uhr bis Montag, 17. Juli 2017, bis 22:30 UhrBurginnenhof, An der Peterstirn 4, 97422 SchweinfurtDonnerstag und Sonntag 2 Euro, Freitag, Samstag und Montag 3 EuroDías de Cine Español zeigen die künstlerische Vielfalt des spanischen Films und den kulturellen Reichtum Spaniens. In sommerlicher Open-Air Atmosphäre werden ausgewählte Spielfilme mit deutschem Untertitel gezeigt. Dazu gibt es spanischen Wein und ein vielfältiges Rahmenprogramm.Mittwoch, 12. Juli, Eröffnung um 20 Uhr bis Sonntag, 16. Juli 2017Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244d, 90429 NürnbergNormal 8 Euro, Ermäßigt 6 Euro, Vorverkauf 7,70 EuroVon Blasmusik über Country, Rock und Pop bis zur Disco: Das musikalische Unterhaltungsprogramm des Rawetzer Altstadtfest bringt Stimmung nach Marktredwitz. Die Gastronomen bieten kulinarische Köstlichkeiten und Marktredwitzer Bierspezialitäten werden ausgeschenkt.Samstag, 15. Juli, ab 14 Uhr bis Sonntag, 16. Juli 2017Marktredwitzer Innenstadtfrei