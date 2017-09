Das Wochenende in Franken: Afrika Karibik Festival, Hüpfburgenfestival und Weinfest

Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber



Diese Veranstaltungen sind am Wochenende in Franken geboten:Alljährlich lädt das Taubertal-Festival zu einem Groß-Event, das Feiern und Umweltschutz, ausgelassene Stimmung und Naturbewusstsein miteinander verbindet. Internationale Künstler aus den Bereichen Alternative, Punk und Ska sorgen auf der Eiswiese für Stimmung.Donnerstag, 10. August bis Sonntag, 13. AugustEiswiese, Rothenburg ob der TauberausverkauftBeim Afrika Karibik Festival kann man heiße Tage voller musikalischer Top-Acts erleben. Mit der Hauptbühne direkt am Main, der Zeltbühne und der Nebenbühne bietet das AKF das größte Aufgebot an Welt- und Superstars im gesamten Rhein-Main-Gebiet.Donnerstag, 10. August ab 16 Uhr bis Sonntag, 13. AugustMainufer an der Darmstädter Straße, Aschaffenburg4-Tages-Ticket 94,50 Euro, Tagesticket Donnerstag, Freitag oder Samstag 37,50 Euro, Tagesticket Sonntag 49 EuroDas Brückenfestival hat sich als ehrenamtlich organisiertes Festival zu einem der prägenden Festivals in der Region entwickelt. Abseits von Mainstream und Musikcharts bieten die zwei Tage Neuentdeckungen und das Erleben von Kultur für ein breites, kulturoffenes Publikum.Freitag, 11. August bis Samstag, 12. AugustNürnberger Pegnitzwiesen unter der Theodor-Heuss-BrückefreiAm Wochenende heißt es auf der Bamberger Jahnwiese: Bamberg hüpft! Beim Hüpfburgenfestival können sich Kinder auf der Hüpfburgenlandschaft austoben und Eltern im Park im Café-Garten entspannen.Samstag, 12. August, ab 11 Uhr bis Sonntag, 27. August, 19 UhrJahnwiese in BambergKinder 8 Euro, Erwachsene 4 EuroDas Mittelalterspektakel Collins Clamat steht dieses Jahr unter dem Motto Wunsiedel brennt. Von Musik über Speis und Trank bis zur Feldschlacht wird im Fichtelgebirge über dreieinhalb Tage das Mittelalter in all seinen Facetten gefeiert.Donnerstag, 10. August, ab 12 Uhr bis Sonntag, 13. August, 22 UhrAm Kathrinenberg 2, Wunsiedel4-Tages-Ticket 8 Euro, Tagesticket Freitag oder Sonntag 4 Euro, Tagesticket Samstag 5 Euro: Das Schützenfest "Kronacher Freischießen" geht bereits auf das Jahr 1588 zurück. Bei Musik, Speis und Trank feiern die Besucher das Volksfest des Frankenwaldes. Außerdem werden Schießwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen.Donnerstag, 10. August, ab 19 Uhr bis Montag, 21. August, MitternachtLudwigstädter Straße 1, KronachfreiAuf dem Hauptplateau des Klosters St. Michael laden die Landesgartenschau Bamberg und der Winzer des Bamberger Weinbergs zum Weinfest ein. Die Kulisse neben St. Michael mit Blick auf den Domberg bietet ein besonderes Flair für das Weinfest. Besucher erwartet Livemusik, Informationen über den Michaelsberg und erlesene Eigenbauweine.Freitag, 11. August, ab 12 Uhr bis Sonntag, 13. AugustKloster St. Michael in BambergfreiWas: Auf den Bühnen am Maxplatz und am Gabelmann ist ein Musikangebot von über 70 Blues- und Jazzmusikern geboten. Besucher erwartet Jazz-Sessions, Blues, Soul, Funk und Rock.Wann: Freitag, 04. August bis Sonntag, 13. AugustWo: Am Maxplatz und am Gabelmann in BambergEintritt: frei