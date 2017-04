Wave-Gotik-Treffen 2017 in Leipzig: das Familientreffen der anderen Art

In diesem Jahr werden vom 2. bis zum 5. Juni wieder über 20.000 mehr oder weniger schwarze Gestalten nach Leipzig pilgern, um das 26. Wave-Gotik-Treffen zu feiern. Weltweit ist das WGT in Leipzig einmalig: An rund 50 Orten in der ganzen Stadt werden Konzerte, aber auch Lesungen, Ausstellungen und Führungen stattfinden.Musikalisch ist für alle Spielarten der schwarzen Szene etwas dabei: von Future-Pop über Goth Megal bis hin zu eher mittelalterlichen Klängen ist alles dabei. Etwa 125 Künstler spielen auf vielen Bühnen von Freitag bis Montag für ihre Fans. Darunter sind Szenegrößen und Dinosaurier wie "VNV Nation", "Lebanon Hanover" oder "S.P.O.C.K.", aber auch jüngere Bands wie "She Past Away" aus der Türkei.Seit einigen Jahren gehört zum WGT auch klassische Musik, darunter Opern, Kammermusik, Chor- und Orgelkonzerte. Die Veranstaltungsorte decken das ganze Spektrum von historischem Ambiente - wie im Völkerschlachtdenkmal oder in der Moritzbastei - bis hin zu Konzerthallen wie auf dem AGRA-Messegelände oder dem Kohlrabizirkus ab.Der Eintritt in mehrere Leipziger Museen ist mit dem Festivalbändchen frei, einige Mussen wie die Grassimuseen oder das Ägyptische Museum bieten zudem thematische Führungen an. Für die christlich-spirituell eingestellten Gäste rundet der Szenegottesdienst das Angebot ab.Die Stadt Leipzig hat in den letzten zehn Jahren das Potenzial des Festivals für die lokale Wirtschaft erkannt und heißt die Gäste aus aller Welt herzlich willkommen - freie Fahrt im ÖPNV und eine Sonder-Straßenbahnlinie inklusive.Weitere Informationen unter: www.wave-gotik-treffen.de