Vorverkauf: "U60311"-Event mit Umek und K-Paul in Frankfurt

Megastars Umek, Lützenkirchen und K-Paul haben bestätigt





Reisebus-Service von Nürnberg und Würzburg aus



Wie kaum ein zweiter Club polarisiert das "U", wie seine nach wie vor zahlreichen Fans es nennen, die Massen. Massen sind es auch die seit seiner Öffnung im Jahr 1998 bis zu dessen behördlich angeordneter Schließung im Jahr 2012 dem besonderen Charme dieser wortwörtlichen Underground Location verfallen sind. Auch heute noch hat der Name U60311 nichts an Anziehungskraft verloren.Wie ein Magnet zieht die Buchstaben-Zahlenkombi Freunde der Elektronischen Tanzmusik aus allen Teilen Deutschlands, ja sogar europaweit in die Mainmetropole wenn eines der seltenen U60-Mega-Events verkündet wird. Die heutigen U60311-Veranstaltungen erinnern daran, dass Frankfurt einst neben Berlin die deutsche Hochburg des Elektro war, und in gewisser Weise die Urmutter der heute daraus mutierten internationalen EDM (Electronic Dance Movement) Bewegung ist.Jene Stunden sind es, die einen ganz besonderen Spirit wieder heraufbeschwören, der nicht nur mehrere tausend Techno-Touristen sondern auch das Who-Is-Who der internationalen Techno Szene nach Frankfurt lockt. Kein Wunder also, dass sich das Line-Up wie die Hall of Fame des Techno liest und gleich eine ganze Riege an Headlinern präsentiert.Angeführt wird diese von dem internationalen Megastar Umek. Dieser sprengt mit 2,5 Millionen Likes auf Facebook alle Rekorde! Damit lässt er selbst Künstler wie Sven Väth weit hinter sich. Der Superstar unter den DJs und Musikproduzent ist weltweit gefragt, aber machte sich die letzten Jahre rar in Deutschland, was seine Anwesenheit und sein DJ Set zum Geburtstag des U60311 umso spektakulärer macht. Denn Umek ist ein DJ der Superlative! Das zählt ebenso für seine rund 520 Releases als auch für gut 220 Radioshows, die er bei 160 Radiosendern gespielt hat. Für seine bislang rund 1500 Gigs hat er rund 2,5 Mio Kilometer zurückgelegt. Oder um es "spaciger" zu formulieren: Er ist dafür umgerechnet sechseinhalb Mal zum Mond geflogen.Der nächste Headliner, der in Technokreisen seit vielen Jahren erfolgreiche Lützenkirchen, katapultierte sich mit dem Ohrwurm "3 Tage wach" auf sämtlichen Radiostationen auch beim Mainstream ins Ohr. Dass er hinter den Plattentellern die Massen begeistert, beweist er auf dem großen U60311 B-Day Rave.K-Paul, der mit Lexy & K-Paul wohl einer der bekanntesten nationalen DJ Acts ist, spielt dem U60311 ebenfalls ein elektronisches Ständchen. Der renommierte Künstler und Echo Preisträger versteht es seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seinen treibenden DJ-Sets die Stimmung auf der Tanzfläche ausufern zu lassen.Die große B-Day Sause steigt in einer grandiosen Location mit mehreren Floors unweit vom Rossmarkt in der Weißfrauenstraße 16, 60311 Frankfurt. Los geht's am 30.09.2016 ab 21:00 Uhr. Aus Nürnberg und Würzburg werden zudem Reisebusse die Location anfahren. Mehr Infos dazu gibt es auf der offiziellen Facebook-Seite unter U60311.net Bislang sind folgende Künstler bestätigt: Umek, Lützenkirchen, K-Paul live, Gayle San, Sebastian Groth, Der Dritte Raum live, Toni Rios, Chris Tietjen, Zok Zok live, Stigmata live, Mike Väth, Dj Dag, Piatto, Andy Düx, Patrick Lindsey, Chroma, Marky, Roland M. Dill live, Stefan Küchenmeister, Acensor, Andy Moon, Basti Houseman, Bruchrille, Chris Hope, CYB, Daniel Agema, Huso, Der TonTechNicker, Dica aka Jenny Furora & Magdalena, Dj Sonic, Fischer & Kieferle, Florian Gabriel, Florian Kroeber, Frank Sonic, Gregor Kempf, Itzy Fuziaky, JayJay, Jens Balser, Kia, Lars Boehmer, Marc Eichler, Marcel Hasenhündl, Mark Miller, Nicola Romeo, Niklas Beyer, Oliver Anderson, Optimica, Patrick Jacobi, Piwi, Reker, Robbert Bünkelbaum, Ronny Richter, Salvatore Polizzi, Schastn, Steintrakt, The CZAP, Wild Mind aka Daniel Soave, Yana Heinstein und viele mehr.