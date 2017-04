Star Wars: Han und Leia auch in der Realität ein Liebespaar

von DPA

"Es war so intensiv", erzählte die heute 60-jährige Fisher dem Magazin "People" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Damals war Fisher erst 19 Jahre alt und der 33-jährige Ford verheiratet. "Unter der Woche hieß es Han und Leia, und am Wochenende Carrie und Harrison", wurde Fisher zitiert. Die dreimonatige Affäre begann demnach 1976 bei einer Geburtstagsfeier für Regisseur George Lucas und endete nach Abschluss der Dreharbeiten zum ersten Film der "Star Wars"-Kultreihe.