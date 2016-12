Fans lachen über "Dinner for one"-Version von Netflix

Für Millionen Deutsche gehört der Sketch an Silvester dazu, für die Jüngeren gibt es jetzt eine Alternative: Der Streaming-Dienst Netflix sorgt mit seiner eigenen Version des TV-Klassikers "Dinner for one" derzeit für Lacher im Netz. Darin feiert, wie im Original, Miss Sophie zusammen mit ihrem nicht ganz trinkfesten Butler James ihren 90. Geburtstag. Doch anstatt der bereits verstorbenen "Phantom-Gäste" wie Mister Winterbottom oder Sir Toby imitiert der Butler nun bekannte Charaktere aus den Netflix-Serien "House of Cards", "Narcos", "Better Call Saul" und "Orange Is the New Black"."Das ist ja fantastisch", kommentierte ein YouTube-Nutzer unter dem rund 17-minütigem Schwarz-Weiß-Clip. "Bestes Dinner for One! Werde ich ab sofort immer anschauen", meinte ein anderer. Andere kündigten an, lieber beim Original zu bleiben.Der Sketch, der 1963 vom Norddeutschen Rundfunk produziert wurde, ist mittlerweile ein echter Klassiker und wird jedes Jahr gleich von mehreren ARD-Sendern an Silvester ausgestrahlt.