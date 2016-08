Das Wochenende in Franken: Sommerfühl, Seefest und Beats am Berg

Sommerfühl in Feuchtwangen





Verkaufsoffene Sonntage





Bad Kissinger Weinfest





Seefest in Trebgast





Beats am Berg auf dem Gipfel des Ochsenkopf





Kronacher Freischießen





Weindorf in Rothenburg ob der Tauber





Weißenburger Kerwa





Bamberg hüpft!



Weil das Wetter für das bevorstehende Wochenende nicht optimal aussieht, sollte jede Sonnenminute genossen werden. Hier finden Sie die Wochenendtipps, um die Sonnenstrahlen optimal nutzen zu können:In diesem Jahr findet das Sommerfühl Open Air Festival zum ersten Mal in der Feuchtwanger Innenstadt statt: Auf dem Platz zwischen Fränkischem Museum und Sängermuseum werden Bands und DJs aus ganz Franken ihre Musik präsentieren.Am Freitag ab 19 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit mehreren Bands aus der Region. Neben Musik können sich Besucher des Sommerfühl-Festivals auch auf viele Leckereien freuen.In folgenden Städten sind am kommenden Sonntag die Läden geöffnet: In Zirndorf und Erlangen von 13 bis 18 Uhr und in Pegnitz von 10.30 bis 18 Uhr.An diesem Wochenende findet das Bad Kissinger Weinfest auf dem Marktplatz im Kurort statt. Besucher dürfen sich auf 30 verschiedene Frankenweine aus der Region und Live-Bands, wie den Rossinis oder FranKinelli, freuen.Unter dem Motto "Sonne, Wein und Lebensfreude - versus - See, Bier und Tradition" steht das Seefest in Trebgast . Am Samstag findet die italienische Nacht am See statt: Neben italienischem Essen, mediterraner Stimmung und einem Vespa-Corso um den See findet der Abend Ausklang mit Musik und einem großen Feuerwerk.Am Sonntag geht das Fest mit einem Frühschoppen los und anschließend findet zum ersten Mal die Trebgaster Meisterschaft im Sautrogrennen statt.Über 1.000 Meter über dem Meeresspiegel wird am Sonntag gefeiert: Auf dem Gipfel des Ochsenkopfs beim Beats am Berg - Electronic Festival spielen Felix Kröcher, Super Flu, Pete Kaltenburg, Flapjackers, Domenic D'Agnelli und Matt Hyper vor den Festivalbesuchern.Das Schützenfest in Kronach geht in den Endspurt: Am letzten Festwochenende stehen am Freitag sowie am Samstag die letzten beiden XXL-Nächte bis 2 Uhr an. Am Sonntag klingt das Freischießen mit der Proklamation der Schützenkönige ruhig aus.Einmal im Jahr wird der Grüne Markt in der Altstadt in Rothenburg ob der Tauber zum Rothenburger Weindorf : Lokale gastronomische Betriebe präsentieren sich hier und servieren eine große Auswahl fränkischer Qualitätsweine und ausgewählte regionale Gerichte. Am Wochenende hat das Weindorf von 18 bis 22 Uhr geöffnet.Die Besucher der Weißenburger Kirchweih erwartet ein Volksfest mit Boxvergleichskampf und Hunderennen. Bereits seit dem 14. Jahrhundert findet die traditionelle Kerwa statt.Am Wochenende sind wieder viele Attraktionen auf der Jahnwiese im Hain geboten: Am zweiten Wochenende des Hüpfburgfestivals erwarten die Besucher Riesenrutschen, Kletterburgen und Wabbelberge. Der Eintritt für Kinder beträgt acht Euro, für Erwachsene drei Euro. Geöffnet hat das Festival am Wochenende ab 12 Uhr und schließt um 20 Uhr.