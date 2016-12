Das Wochenende in Franken: Silvester-Partys, Lichterprozession & Neujahrskino

Silvesterball in Erlangen



Das sind die Tipps fürs Wochenende:Beim Silvesterball in Erlangen wird ein großes Programm geboten. Im Eintritt ist ein Begrüßungscocktail, ein kalt-warmes Galabuffet, ein großes Dessertbuffet, ein Mitternachtssnack und ein Glas Sekt enthalten.Samstag, 31. Dezember 2016, 20 UhrHeindrich-Lades-Halle, Rathausplatz, 91052 Erlangen79 EuroIm Aposto in Bamberg gibt es am Silvesterabend ein Buffet mit warmen und kalten mediterranen Speisen und internationalen Spezialitäten sowie einen Begrüßungscocktail. Das Buffet ist reichhaltig und auch für Vegetarier und Veganer. Wer sich entsprechend kleiden mag: Schwarz und Gold sind die Farben des Abends.Samstag, 31. Dezember 2016, 19 UhrAposto, Geyerswörthstraße 5a, 96047 BambergIm Vorverkauf 55 EuroAuch in diesem Jahr lädt das Metropol-Theater in Nürnberg zum Hollywood Silvester-Showball. Dort lässt sich das alte Jahr verabschieden und ins Jahr 2017 tanzen. Der Dresscode ist Abendgarderobe.Samstag, 31. Dezember 2016, 18.30 UhrMetropol-Theater, Glogauer Str. 54, 90473 Nürnberg75,70 Euro, ermäßigt 46,75 EuroBei der großen Silvesterparty in Fürth treten drei Band auf drei Bühnen auf. Außerdem findet ein Unterhaltungsprogramm für Kinder statt. Zudem gibt es eine Fotobox und ein Silvesterbuffet.Samstag, 31. Dezember 2016, 20 UhrStadthalle Fürth, Rosenstraße 50, 90762 Fürth37 Euro, Kinder bis 16 Jahren 9 EuroKeine Lust, sich am Jahreswechsel auf irgendwelchen Partys herumzutreiben? Wer lieber daheim entspannen möchte, findet im TV die passende Unterhaltung.Beim Nürnberger Silvesterlauf gibt es insgesamt vier verschiedene Läufe: Der Bambinilauf, der Schülerlauf, der Hobbylauf und der Hauptlauf. Die Online-Anmeldung ist inzwischen geschlossen, es gibt aber noch freie Startplätze für alle Läufe. Kurzentschlossene können sich am 30. und 31. Dezember nachmelden.Samstag, 31. Dezember 2016Sebastianspital, Veilhofstaße 38, 90489 NürnbergDie stimmungsvolle Lichterprozession gehört zu den alljährlichen Höhepunkten des Jahreswechsels in der Fränkischen Schweiz. Bis zu tausend Holzfeuer beleuchten die Berg- und Felshänge und schaffen eine beeindruckende Atmosphäre. Nach dem festlichen Umzug findet sich die Bevölkerung zum gemütlichen Ausklang in den Gasthäusern des Ortes ein.Samstag, 31. Dezember 2016 um 17.00 UhrOrtsmitte NankendorfIn dem achtmastigen Zirkuszelt werden den Besuchern riskante Motorad-Stunts, Comedy, Akrobatik und vieles mehr geboten. Seit dem 14. Dezember wird eine komplett neue "X-Mas Show" aufgeführt.Bis zum 8. Januar 2017 immer um 16 Uhr und 20 Uhr (Ausnahme ist die Show an Neujahr)Volksfestplatz am Dutzendteich, NürnbergTickets gibt es in fünf Kategorien von 19 Euro (15 Euro mit Ermäßigung) bis 54 Euro (49 Euro mit Ermäßigung). Hier geht es zum Ticketverkauf der Flic Flac Show Es gibt eine Fackelwanderung für die ganze Familie durch die Winterlandschaft rund um Pottenstein. Die Anmeldung ist im Tourismusbüro oder telefonisch unter 09243/70841 notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Das Ziel wird wie immer nicht verraten.Samstag, 31. Dezember 2016, um 14.30 UhrTourismusbüro/Rathaus in PottensteinDie Teilnahme ist kostenlos.Die Silvesterparty in der KissSalis Therme in Bad Kissingen bietet eine Nacht mit Feuerwerk, Live-Musik und Cocktails. Bei dieser Party trägt man Badehose oder Bikini und kann das Feuerwerk zum Neuen Jahr vom warmen Außenbecken aus bewundern.Samstag, 31. Dezember 2016, 19.30 UhrKissSalis Therme, Heiligenfelder Allee, 97688 Bad Kissingen74 Euro inklusive Buffet, einem Kaltgetränk und einem MitternachtssektBeim Open-Air Neujahrskino unter der Johannisbrücke in Nürnberg wird der Film "Goldrausch" von Charlie Chaplin gezeigt. Es stehen Feuertonnen zum Aufwärmen bereitet und es gibt die Möglichkeit, sich an der Theke mit Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen zu versorgen.Sonntag, 1. Januar 2017, 18 UhrJohannisbrücke an der Pegnitz, Brückenstraße, 90419 NürnbergFrei