Das Wochenende in Franken: Rokoko-Festspiele, Schlossstrand und Altstadtfest

Erlanger Schloss-Strand

Rokoko-Festspiele in Ansbach

Kulmbacher Altstadtfest

Afrika-Kulturtage in Forchheim

Südstadtfest Nürnberg

Jazz-Burgfest in Burgthann

"El Mago Masin - Operation Eselohr" in Schweinfurt

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Der "SchlossStrand" in Erlangen öffnet wieder seine Pforten für eine Woche. Dort laden Strandkörbe und Sand zwischen den Füßen zum Entspannen ein. Ein täglich wechselnder Mittagstisch und eine Happy-Hour machen den Nordsee-Urlaub mitten in Erlangen schmackhaft.Donnerstag, 29. Juni bis Donnerstag, 6. Juli 2017, 11 bis 22 UhrSchlossplatz, 91052 ErlangenfreiDie Rokoko-Festspiele bieten Einblick in die Barock-Zeit. Nachstellungen eines Maskenfestes, des barocken Lebens in der Stadt oder der Parade der "großen Feldmusik" bieten neben vielen anderen Attraktionen hautnahe Eindrücke eine vergangenen Epoche.Freitag, 30. Juni bis Dienstag, 4. Juli 2017Hofgarten/Schlossresidenz, 91522 AnsbachZwischen 5 und 9 Euro, variiert je nach VeranstaltungLive-Bands und viele kulinarische Angebote - das gibt es auf dem Kulmbacher Altstadtfest. In der alten Markgrafenstadt laden zehn Bühnen und Kulmbacher Bier zu langen Sommernächten ein.Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli 2017Altstadt Kulmbach, 95326 KulmbachFreiAfrikanische Kunst, Musik und Tanz kommen nach Oberfranken. An drei Tagen gibt es Ausstellungen, einen Basar und Trommelworkshops.Freitag, 30. Juni bis 2. Juli 2017Kaiserpfalz Forchheim, Kapellenstraße 16, 91301 ForchheimFrei / zum Basar: 2 EuroIn Nürnbergs größtem Stadtteil gibt es ein kulturelles Festival. Lokale und internationale Musiker, Jonglierkurse sowie weitere Attraktionen für Kinder und ein breites kulinarisches Angebot bilden das Rahmenprogramm des Festes.30. Juni bis 2. Juli 2017Südstadt, 90402 NürnbergFreiAuf dem Jazz-Burgfest spielen Bands wie Mofazz aus München oder der Rüdiger Baldauf Jackson Trip. Für kulinarische Verpflegung ist gesorgt.Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli 2017Burgruine, 90559 Burgthann15 Euro"Operation Eselohr" bedeutet zehn Tage durch die Steiermark unterwegs zu sein - mit einem Esel. El Mago Masin sorgt mit seinem Bühnenprogramm für einige Lacher und begleitet sich selbst mit einer Gitarre.Freitag, 30. Juni bis Dienstag, 4. Juli 2017Kulturwerkstatt Disharmonie, Gutermannpromenade 7, 97421 Schweinfurt17,50 Euro