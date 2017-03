Das Wochenende in Franken: Nachtflohmarkt, Bockbierfest & Jugendfilmfestival

Nachteulen Flohmarkt in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:





Zirndorfer Bockbierfest



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Mittelfränkisches Jugendfilmfestival in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Verkaufsoffener Sonntag in Kronach



Was:

Wann:

Wo:



U-Night Holi in Unterpreppach



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Zirndorfer Frühlingsmarkt und Verkaufsoffener Sonntag



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:





St. Patrick's Day Festival 2017 Ahorntal



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Alle Nachteulen können nicht wie üblich morgens, sondern abends auf Beutefang gehen: Fashion, Trödel, Schmuck und Lifestyle gibt es zu entdecken. Im Saal, der Galerie, dem roten Salon und auch bei den Ateliers gibt es alles mögliche was das Herz begehrt. Die Nacht wird lang und aufregend: Mit DJs, Walking Acts und Essensständen wird für Unterhaltung gesorgt.Freitag, 17. März 2017, 18 bis 24 UhrZ-Bau, Frankenstraße 200, 90461 NürnbergFünf EuroDas Zirndorfer Bockbierfest bietet einen zünftigen Abend mit Stimmung, Frohsinn und der guten fränkischen Küche. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Partyband "Best-of-Band".Samstag, 18. März 2017, 19 UhrPaul-Metz-Halle, Volkhardtstr. 33, 90513 ZirndorfNeun EuroJunge Filmemacher, Jugendgruppen und Schulklassen aus ganz Mittelfranken zeigen beim Jugendfilmfestival in Nürnberg, was sie drauf haben. Aus einer Vielzahl von Einsendungen haben die Veranstalter ein beachtliches Programm, das einen interessanten Blick in das kreative Schaffen der jungen Filmszene Mittelfrankens gibt. Eine breite Auswahl an spannenden, informativen, tragischen und humorvollen Inhalten fesselt die Zuschauer an die Kinostühle. Die unterhaltsame Vielfalt reicht vom charmanten Erstlingswerk bis hin zu erstaunlich professionell gemachten Filmen.Freitag, 17. März bis Sonntag, 19. März 2017Arena-Kino im Cinecittà, Gewerbemuseumsplatz 3, 90403 NürnbergFreiDen Zauber der Kronacher Innenstadt mit ihren restaurierten Fachwerkhäusern, verträumten Gassen und historischen Plätzen genießen, in den Geschäften nach Herzenslust stöbern und sich fachkundig beraten lassen. Das ist an diesem Sonntag möglich. Die Einzelhändler und auch die Gastronomie freuen sich auf den Besuch zahlreicher Gäste und auf viele schöne Stunden in Ihrer Einkaufsstadt Kronach.Sonntag, 19. März, 13 bis 18 UhrStadt Kronach, Festung 1, 96317 KronachIn Unterpreppach findet eine große Holi-Indoor-Party statt. Die ersten 500 Gäste erhalten einen Neongranulatbeutel gratis. Desweiteren werden Neonluftschlangenspraydosen und Farbeutel verteilt. Der Dresscode ist ein weißes T-Shirt - damit es bunt wird. Die Neonluftschlangendosen und Farbgranulatbeutel, die zum Einsatz kommen, sind gesundheitlich unbedenklich, leicht zu reinigen und für drinnen geeignet.Samstag, 18. März 2017U-Night, Breitenbachstr. 14, 96106 UnterpreppachFünf EuroMit einem Markt am verkaufsoffenen Sonntag der Frühling begrüßt. Besucher können am Marktplatz und in der Innenstadt ein bunt gemischtes Warenangebot an zahlreichen Marktständen entdecken. Präsentiert werden Schmuck, Mode, Geschenkideen, Accessoires, nützliche Dinge für Haus und Garten sowie viele Anregungen zur Oster- und Frühlingsdekoration. Ergänzt wird das Angebot mit kulinarischen Köstlichkeiten. Ein Besuch des Frühlingsfestes am Platz der Deutschen Einheit mit zahlreichen Fahrgeschäften rundet das attraktive Angebot in Zirndorf ab.Sonntag, 19. März 2017, 13 bis 18 Uhr (Frühlingsfest schon ab Freitag, 17. März 2017)Marktplatz1, 90513 ZirndorfFreiEin Spektakel feinster Folk Musik erwartet alle Fans irisch-keltischer Musik rund um den Nationalfeiertag der Iren im Renaissance-Saal der Burg Rabenstein. Es gibt ein Buffet mit irischen Spezialitäten.Samstag, 18. März 2017, 20 UhrRenaissance-Saal der Burg Rabenstein, Rabenstein 33, 95491 Ahorntal27,55 Euro, für Schüler und Studenten 19,95 Euro