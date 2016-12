Das Wochenende in Franken: Lange Einkaufsnächte und Weihnachtsmärkte

Lange Einkaufsnacht Bamberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Bei der Bamberger Einkaufsnacht sind die Geschäfte in der Bamberger Innenstadt bis 24 Uhr geöffnet.Die Besucher können vom Bahnhof bis in das Sandgebiet bis Mitternacht einkaufen. Außerdem hat zu diesem Anlass der Weihnachtmarkt genauso lange geöffnet.Samstag, 3. Dezember 2016Zahlreiche Geschäfte innerhalb des Ringparkgürtels locken mit Sonderaktionen und kostenlosen Weihnachtsmannmützen durch die weihnachtlich beleuchtete Würzburger Innenstadt. Es gibt zahlreiche Händler und Gastronomen haben an diesem Tag extra lange geöffnet - viele davon bis 23 Uhr. Auch der Weihnachtsmarkt hat an diesem Tag länger geöffnet.Samstag, 3. Dezember 2016Beim Midnight-Shopping in Bayreuth ist es möglich, Weihnachtseinkäufe in der gesamten Innenstadt und im Rotmaincenter bis Mitternacht zu erledigen. An diesem Tag haben die Geschäfte zu einem stets wechselnden Rahmenprogramm bis 24 Uhr geöffnet. Traditionell gibt es zum Abschluss gegen 23.45 Uhr ein großes Feuerwerk mitten in der Fußgängerzone.Samstag, 3. Dezember 2016Glühwein, Lebkuchen, deftige Leckerein und Kunsthandwerk. Überall in Franken eröffnen an dem ersten Adventswochenende die Weihnachts- und Chriskindlesmärkte.In zahlreichen Städten und Gemeinden in FrankenDer etwas andere Weihnachtsmarkt findet in den stilvollen Räumen des einstigen Patrizierpalais statt. Dort werden Kunstwerke aus allen Facetten handwerklichen Schaffens präsentiert. Die Produktpalette reicht von edlen Schmuckkreationen aus den unterschiedlichsten Materialien, über Keramik, Porzellan- und Glaswaren, feinen Papierarbeiten und Artikeln aus Edelhölzern bis hin zu künstlerischen Skulpturen.1. bis 11. Dezember 2016Stadtmuseum Fembohaus, Burgstraße 15, 90403 NürnbergDrei Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre freiDas Schottenfest bringt das schottische Lebensgefühl näher - und das ist weit mehr als Whisky, Kilt, Dudelsack und Haggis. Highlights sind unter anderem eine Dudelsack-Band, Whisky-Lounge und schottisch-fränkisches Rauchbier.Samstag, 3. Dezember 2016Grüne Halle, Krautheimer Straße 11, 90763 FürthSieben EuroBeim Bamberger Krippenweg gibt es an rund 36 Stationen viele unterschiedliche Krippendarstellungen in Kirchen, in Museen und auf verschiedenen Plätzen zu sehen.25. November 2016 bis 6. Januar 2017"Puppe, Bär und mehr" heißt die diesjährige Adventsausstellung in Erlangen. Der Untertitel "Träume aus der alten Spielzeugkiste" meint, dass Spielsachen der Kindertage zu Träumen aus der Kindheit geworden sind. Da man sich in der Adventszeit gern an seine Kindheit erinnert, dreht sich die Ausstellung um Spielzeug.26. November bis 4. Dezember 2016Museum im Amtshausschüpfla, Brauhofgasse 2b, 91056 FrauenaurachFreiEs ist mittlerweile ein ganzes "Feuerzangenbowlendorf" in Nürnberg entstanden. In unmittelbarer Nähe zum Christkindlesmarkt steht der riesige Kupfer-Kessel, umrahmt von sieben Holzhütten, die mit kulinarischen Köstlichkeiten und Weihnachtsleckereien für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.25. November bis 31. Dezember 2016Winklerstraße, 90403 Nürnberg