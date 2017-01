Das Wochenende in Franken: Kurzfilmtage, Erotik-Messe & Wintermarathon

Bamberger Kurzfilmtage



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Die Bamberger Kurzfilmtage verwandeln das Weltkulturerbe wieder in eine Filmstadt. Zum 27. Mal werden die aktuellsten und außergewöhnlichsten Kurzfilme des deutschsprachigen Films in rund hundertfünfzig Beiträgen gezeigt.Montag, 23. Januar bis Sonntag, 29. Januar 2017Odeon Kino, Lichtspielkino, Kurzfilmclub am Schlachthof, Villa Concordia und Stadtbücherei in BambergNeun Euro, ermäßigt sieben EuroErotik, Entertainment und viele sinnliche Überraschungen hautnah erleben - in Würzburg findet erstmals die Erotik-Messe "Erotica" statt. Neben hunderten erotischen Produkten werden Besuchern auf mehreren Bühnen täglich anregende Live-Shows mit Szene-Stars geboten.Freitag, 27. Januar bis Sonntag, 29. Januar 2017Posthalle, Bahnhofsplazt 2, 97070 WürzburgTagesticket 20 Euro, für Paare 35 Euro, Dauerkarte 45 EuroDer Coburger Wintermarathon führt über die permanente Marathonstrecke des Coburg-Marathons. Bei diesem "Genusslauf" steht das gemeinsame Lauferlebnis im Vordergrund. Der Lauf ist somit weder Wettkampf noch Standortbestimmung.Sonntag, 29. Januar 2017, Start um 10.00 UhrStart und Ziekl ist an der Rolf-Forkel-Halle in Coburg-LützelbuchDas Startgeld ist eine SpendeBeim Internationalen Filmwochenende in Würzburg treffen sich Filmschaffende aus aller Welt und ein fachkundiges, kinobegeistertes Publikum. Die Organisatoren holen die gesamte Bandbreite des internationalen Kinos auf die Leinwände. Dazu gehören Spielfilme, Dokumentationen, Kurzfilme, Fernsehformate und Videokunst.Donnerstag, 26. Januar 2017 bis Sonntag, 29. Januar 2017Programmkino Central im Bürgerbräu, 97070 WürzburgEinzelkarte sieben Euro, Fünferkarte 30 Euro, Zehnerkarte 50 EuroBei der Immobilienmesse Franken treffen über 7000 Besucher knapp 200 Aussteller aus der Bau- und Immobilienbranche. Sie können sich zusätzlich in den durchgehend stattfindenden Vorträgen über Immobilien relevante Themen informieren.Samstag, 28. Januar bis Sonntag, 29. Januar 2017Brose Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 BambergSechs Euro, Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren freiSpaß und Geschicklichkeitsspiele an der Großbildleinwand - in Nürnberg findet ein gemeinsames Wii-Spielen statt. Es werden verschiedene Spiele alleine, zusammen und gegeneinander gespielt.Samstag, 28. Januar 2017BUNI - Kultur- und Freizeittreff, Bertolt-Brecht-Straße 6, 90471 NürnbergEin EuroAlljährlich findet Ende Januar die lateinamerikanische Woche statt. Sie wirft einen differenzierten Blick auf die Entwicklungen in den Ländern des Subkontinents.Samstag, 21. Januar bis Freitag, 29. Januar 2017Bürgerzentrum Villa Leon, Schlachthofstraße, 90439 Nürnberg