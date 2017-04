Das Wochenende in Franken: Frühlingsmesse, Weinfest & Ostereiermarkt

Frühlingsmesse in Würzburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Frühlingserwachen in Rothenburg ob der Tauber



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Ostermarkt in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Kelterhallen Weinfest in Würzburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Frühjahrskonzert des Hirschaider Blechs



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Ostereiermarkt "Allerlei aus Ei" in Forchheim



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Bei der Frühjahrsmesse in Würzburg präsentieren zahlreiche Aussteller den Besuchern ihre Waren. Zeitgleich findet das traditionelle Frühjahrsvolksfest auf dem Gelände der Talavera statt.24. März bis 08. April, Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 UhrMarktplatz WürzburgfreiBei der Veranstaltung Frühlingserwachen in Rothenburg ob der Tauber werden viele Veranstaltungen zum Thema Frühling präsentiert. Es gib bunt geschmückte Osterbrunnen, die Frühjahrs-Wanderwoche, die Frühlings-Stadtatmosphäre, kulinarische Köstlichkeiten und jede Menge weitere Osterüberraschungen.25. März bis 30. AprilRothenburg ob der TauerfreiAuf dem Ostermarkt in Nürnberg bieten Händler an rund 100 Ständen ein buntes Warensortiment an. Es gibt eine Marktbrotbäckerei, die frisch gebackene Brote und Brötchen anbietet. Für das leibliche Wohl wird an traditionellen Bratwursthäusern und im Imbissbereich am Schönen Brunnen gesorgt.31. März bis 17. April, Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag und Ostermontag von 10 bis 19 Uhr, Karfreitag geschlossenHauptmarkt NürnbergfreiMit dem Kelterhallen Weinfest in Würzburg eröffnet das Bürgerspital die Weinfestsaison. An zwei Tagen wird gefeiert, geschöppelt und geschmaust - dort, wo sonst im Herbst die Wichen für die neuen Weine gestellt werden.7. April und 8. April, ab 17 UhrWeingut Bürgerspital (Kelterhalle), Theaterstraße 19, Würzburg15 EuroDieses Jahr lädt das Hirschaider Blech zu seinem Frühjahrskonzert unter dem Motto "Hirschaider Blech in love" ein. Es werden Love Songs von Celine Dion bis hin zu Musik von Reinhard Fendrich gespielt. Aber auch Rock und Pop-Adaptionen sind zu hören.8. April von 20 bis 22 UhrLeimhüll 33, Musikzentrum HirschaidfreiDie Veranstaltung "Allerlei aus Ei" bietet einen großen Ostereiermarkt mit Ausstellung und Verkauf von Osterdekoration. Es gibt Glas- und Porzellanmalerei, Wachsarbeiten und Blumenkunst aus Modelliermasse, Kreuztich auf Eiern, Ketten, Reliefs und natürlich zahlreiche kunstvoll gestaltete Eier. Die Ostereier können erworben werden und als Inspiration für eigene Arbeiten dienen.8. April und 9. April, von 9:30 bis 18 UhrPfalzmuseum Forchheim, Kapellenstraße 16, ForchheimZwei Euro