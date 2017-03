Das Wochenende in Franken: Frühjahrsvolksfest, Radversteigerung und viele Märkte

Frühjahrsvolksfest Würzburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Fundfahrrad-Versteigerung Erlangen



Was:

Wann:

Wo:



Bülent Ceylan - KRONK



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Frühlings-Weinverkostung beim Mandelblütenfest



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



ZYCHEDELIC Vol. VIII: The Mind Experience - INDOOR



Was:

Wann:

Wo:



Kneipenfestival Dinkelsbühl



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Frühlingsmärkte in Franken



Was:

Wann:

Bad Neustadt a.d. Saale

Cadolzburg

Ebern

Erlenbach

Forchheim

Großostheim

Herrieden

Hersbruck

Hilpoltstein

Kammerstein

Kolitzheim

Mellrichstadt

Mömlingen

Oberkotzau

Selb

Uffenheim

Volkach

Wassertrüdingen

Weißenburg

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Auf dem Frühjahrsvolksfest in Würzburg sorgen viele Schausteller zwei Wochen lang für ein attraktives Angebot an Fahr- und Belustigungsgeschäften.25.03.2017 - 09.04.2017Volksfest-Platz WürzburgfreiDie Fahrradwerkstatt der GGFA veranstaltet in ihrem Fahrraddepot die erste Radversteigerung dieses Jahres. Rund 100 Fundfahrräder kommen unter den Hammer.Samstag, 25.03.2017, 10.00 UhrGGFA Fundfahrradbüro, Alfred-Wegener-Straße 11, 91052 ErlangenDer deutsch-türkische Star-Comedian mit dem prachtvollen langen schwarzen Haar ist aus der Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit seiner neuen Show "Kronk" rockt Bülent Ceylan nun auch die Bühne in der Brose Arena Bamberg.Freitag, 24.03.2017Brose-Arena Bamberg35,60 Euro (10% Rabatt für Abonennten)Frankens größte Winzergemeinde eröffnet den Frühling. Pünktlich zum Auftakt der Saison laden zahlreiche Nordheimer Winzer zur traditionellen Frühlings-Weinverkostung. Insgesamt 85 junge und gereifte Weine kommen zum Ausschank.Samstag, 25.03.2017, 14-17 UhrHauptstraße, 97334 Nordheim am Main10 Euro (+ 5 Euro Glaspfand)Diesmal das erstemal als Idoor-Festival konzipiert und in der wesentlich größeren Galerie des Z-Baus stattfindend, ist THE MIND EXPERIENCE mit sechs Acts, Live-Visuals im Angebot ein Loblied auf psychedelischen Krautrock.Samstag, 25.03.2017, 18.00 UhrZ-Bau, Frankenstraße 200, 90461 Nürnberg Tickets hier ab 18,90 EuroBeim Kneipenfestival in Dinkelsbühl hat man mit einer Eintrittskarte freien Zutritt zu allen beteiligten Lokalen und Künstlern beziehungsweise Bands.Samstag, 25.03.2017, ab 20 Uhr91550 Dinkelsbühl12 Euro - Tickets gibt es hier Zahlreiche fränkische Orte locken am Sonntag mit verschiedenen Märkten. Wir haben die Märkte alphabetisch aufgelistet.Sonntag, 26. März 2017OstermarktFrühjahrsmarktLätaremarktBarbarossa-MarktKunsthandwerkermarktFrühlingsmarktFrühjahrsmarktKunstmeileOstermarktOstermarktOstermarktMellerschter FrühlingJosefsmarktKünstlermarktFrühlingsmarktAuto-Technik-Freizeit-MarktFrühlingsmarktFrühjahrsmarktHobbykünstlermarkt