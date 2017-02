Das Wochenende in Franken: Foodtrucks, Literaturfestival und Spielzeug

Foodtruck RoundUp Erlangen



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Burger, Spareribs, Wraps und vegane Spezialitäten - Beim Foodtruck RoundUp Festival in Erlangen präsentieren Foodtrucks aus ganz Deutschland ihre Gerichte, auch in Probiergrößen bis maximal 4 Euro.Sonntag, 05. Februar, 11 - 18 UhrMarktplatz, 91052 Erlangenfrei2017 geht das Bamberger Literaturfestival in die zweite Auflage. Für zwei Wochen avanciert Bamberg zum Literaturzentrum und bietet bis zum 17. Februar insgesamt 54 Lesungen zahlreicher Autoren. Mit dabei sind unter anderem Wolf Biermann, Peer Steinbrück, Wigald Boning und Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch.02.02.17 - 17.02.17Bamberg10 - 22 Euro, Kinderlesungen kostenlosÜber 2800 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren bei der Messen in Nürnberg die neuesten Trends und Produkte aus der Welt der Spielwaren.Mittwoch, 01. Februar, - Montag, 06. Februar - jeweils 9 bis 18 Uhr.Messezentrum NürnbergTageskarte 25 Euro, Dauerkarte 49 Euro.Passend zur Spielwarenmesse findet am Samstag der TOON WALK statt. Wenn bei der Comicparade eine ganze Kolonne überlebensgroßer Comicfiguren wie Sid & Scrat, Super Mario, Hello Kitty oder Lokalmatador Pucki von den Ice Tigers in einem bunten Umzug durch die Stadt ziehen, darf mitgefeiert, mitgelaufen und mitgelacht werden.Samstag, 04. Februar, 11 bis 17 UhrPfannenschmiedsgasse, 90402 NürnbergfreiDie Motorradmesse Obermain-Bike wartet nicht nur mit den neuesten Zweirädern, sondern auch mit einem breiten Angebot an Bekleidung, Zubehör, Tuning und Motorradtouristik auf.Samstag, 04. Februar, 13 bis 18 Uhr und Sonntag, 05. Februar, 10 bis 17 UhrSchützenstraße 10 Stadthalle, 96215 Lichtenfels5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei02.02 - 05.02, Do & Fr 10.00 - 19.00 Uhr, Sa 10.00 - 18.00 Uhr, So 11.00 - 18.00 Uhr05.02, 11.00 - 17.00 Uhr02.02 - 09.02, jeweils von 09.00 Uhr bis 18.30 Uhr05.02, 11.00 - 17.00 Uhr06.02, ganztägig05.02, ganztägig05.02, 10.30 - 17.00 Uhr