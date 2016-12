Das Wochenende in Franken: Flic Flac Show, Gospel-Konzert und Improvisationstheater

Flic Flac Show Nürnberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:In dem achtmastigen Zirkuszelt werden den Besuchern riskante Motorad-Stunts, Comedy, Akrobatik und vieles mehr geboten. Ab dem 14. Dezember wird eine komplett neue "X-Mas Show" aufgeführt.vom 14. Dezember bis 8. Januar immer um 16 Uhr und 20 Uhr (Ausnahme ist die Prämiere am 14. Dezember und die Shows an Heiligabend und Neujahr)Volksfestplatz am Dutzendteich, NürnbergTickets gibt es in fünf Kategorien von 19 Euro (15 Euro mit Ermäßigung) bis 54 Euro (49 Euro mit Ermäßigung). Hier geht es zum Ticketverkauf Das erste Hendungener Weihnachtsleuchten wird musikalisch durch verschiedene Darbietungen der Musikkapelle Hendungen, dem Gesangsverein und den Bandan Singers begleitet. Natürlich finden die Besucher zahlreiche Leckereien wie Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle, sowie süße und herzhafte Spezialitäten.Samstag, den 17. Dezember ab 16.30 UhrKirchplatz, Dorfgrabenweg 6, HendungenfreiDie fünf Münchner Brass-Musiker spielen Pro Jahr etwa 120 Konzerte in der ganzen Welt. Das abwechslungsreiche Programm sorgt für gute Laune beim Publikum. Eine Woche vor Weihnachten spielen Harmonic Brass ein festliches Adventskonzert in Merkendorf.17. Dezember, 19.30 UhrEvangelische Kirche Merkendorf in der SchulstraßeIm Vorverkauf für 15 Euro im Evangelischen Pfarramt Merkendorf (Telefon: 09826202) und bei Schuh-Kistner (Telefon: 098269660) oder an der Abendkasse für 18 Euro.Mit den beiden Gospel-Konzerten an diesem Wochenende in Würzburg und Schweinfurt bringt "Best of Harlem Gospel" ein Stück New York nach Franken. Bei ihrer Musik spielt die Religion eine ebenso große Rolle wie für den Großteil der Bevölkerung Harlems. Der Chor singt unter der Leitung des Grammy-Preisträgers Reverend Gregory M. Kelly.Würzburg: Samstag, den 17. Dezember um 20 Uhr; Schweinfurt: Sonntag, den 18. Dezember um 18 UhrWürzburg: Sankt-Johannis-Kirche in der Hofstallstraße; Schweinfurt: Pfarrkirche Sankt Michael in der Florian-Geyer-Straße Tickets gibt es jeweils ab 25,50 EuroDie Akteure werden das Jahr 2016 noch einmal Revue passieren lassen. Das Ganze wird satirisch interpretiert und natürlich improvisiert.Freitag, den 16. Dezember um 20.13 UhrKleinkunstbühne im Zentrum, Äußere Badstraße 7a, Bayreuh12 Euro (9 Euro mit Ermäßigung) im Vorverkauf an der Theaterkasse Bayreuth, per E-Mail oder an der Abendkasse ab 19.30 UhrDas Sankt Petersburg Festival Ballett interpretiert "Schwanensee" in Kulmbach. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung zieht das Sankt Petersburg Festival Ballett sein Publikum mit Leichtigkeit, Eleganz und technischer Perfektion in den Bann.Freitag, 16. Dezember um 19 UhrDr.-Stammberger-Halle, Sutte 2 in Kulmbachab 31,95 Euro, für Schüler und Studenten ab 19,95 Euro