Das Wochenende in Franken: Braveheart Battle, Nachtflohmarkt und DJ-Workshop

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Der anspruchsvolle Cross-Hindernis-Lauf BraveheartBattle führt über rund 28 Kilometer Naturstrecke und bis zu 50 Stationen mit natürlichen und künstlichen Hindernissen: Viele steile Auf- und Abstiege, eiskalte Gewässer, wunderschöne Trails und unwegsame Gebiete, dazu kommen Hindernisse zum Klettern, Kriechen, Hangeln oder Schwimmen und sogar Tauchen.Samstag, 11. März, 11 UhrBischofsheim an der RhönBereits zum 13. Mal veranstaltet die Forchheimer Leichtathletikgemeinschaft einen Crosslauf im Kellerwald-Gelände, der gleichzeitig als Kreismeisterschaft des Kreises Oberfranken-Süd (Forchheim,Bamberg,Bayreuth,Pegnitz) gewertet wird.Samstag, 11. März, 12 UhrKellerwald Forchheim - Untere Keller (Annafestgelände mittlere Ebene)Schüler 3 Euro, Jugend 4 Euro, Erwachsene 6 EuroWas:Nachtkonsum ist Nürnbergs größter Event-Nachtflohmarkt. Wetterunabhängig mit Livemusik bis Mitternacht.Wann: Samstag, 11. März, 17-23 UhrWo: Ofenwerk, Klingenhofstraße 72, 90411 NürnbergEintritt: 3 EuroWas: Wer schon immer mal Einblick in die routinierte Arbeit eines DJs erhalten wollte der bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Beim DJ-Workshop werden ihnen die ein oder anderen Tipps und Tricks rund ums Thema Musik von unseren erfahrenen Buni DJs näher gebracht.Wann: Sonntag, 12. März, 15 UhrWo: BUNI Kultur- und Freizeittreff, Bertolt-Brecht-Straße 6, 90471 NürnbergEintritt: 1 EuroWas: Neun Bars und Kneipen im gesamten Innenstadtgebiet garantieren bei der Bar-ROTHation ab 20 Uhr beste Stimmung. Die Gäste dürfen sich auf zahlreiche Live-Acts und exzellente DJs freuen.Wann: Samstag, 11. März, ab 20 UhrWo: Innenstadtgebiet RothEintritt: Einmalig 5 Euro im Vorverkauf, 7 Euro an der AbendkasseWas: Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen die Naturschätze unserer Erde - Die Mineralien-Vielfalt aus aller Welt umfasst prächtige Kristalle, einzigartige Schaustufen, Rohsteine, Trommelsteine, Heilsteine, Geoden, Drusen, Brunnen, Leuchten und Artefakte.Wann: Samstag und Sonntag, 11. & 12. März, je von 10.30 - 18 UhrWo: Stadthalle Fürth, Rosenstraße 50Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Ermäßigt 4 Euro, Kinder 2 EuroWas: Keramiker aus allen Bundesländern laden Sie am zweiten Wochenende im März ein, die geöffneten Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers zu besuchen. Entdecken Sie die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten der Keramiker, besichtigen Sie unterschiedliche Werkstätten, schauen Sie uns bei der Arbeit zu.Wann: Samstag und Sonntag, 11. & 12. März, je 10-18 UhrWo: deutschlandweitWas: POETRY SLAM - nirgends ist Literatur spannender, direkter, spontaner, lustiger und ehrlicher. Mittlerweile heißt es an jedem zweiten Sonntag im Monat: Mikro frei für den Dichterwettstreit der Neuzeit!Wann: Sonntag, 12. März, 20 UhrWo: Kofferfabrik, Lange Straße 81, 90762 Fürth