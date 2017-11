Das Wochenende in Franken: Blues- & Jazzfestival, Bierwoche und Weinfest

Blues- und Jazzfestival in Bamberg





Die Wetteraussichten könnten für ein erstes Augustwochenende etwas sonniger ausfallen. Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag werden vom Wetterexperten Stefan Ochs von wetterochs.de gewittrige Regenfälle erwartet. Der Freitag zeigt sich bei durchschnittlichen 20 Grad wechselnd bewölkt, am Samstag wird es lediglich drei Grad wärmer. Der "Wetterochs" sagt für Sonntag eine Besserung voraus: Es soll sonnig werden und bei Höchstwerten von 28 Grad trocken bleiben. Trotz gemischter Wettervorhersage hat Franken an diesem Wochenende viel zu bieten - das sind die Veranstaltungstipps:Von diesem Freitag bis zum 15. August wird man in Bamberg in das New Orleans der 1920er Jahre zurückversetzt. Zum 10. Mal findet in Stadt und Landkreis Bamberg das Blues- & Jazzfestival statt. Ganze 70 Bands werden in den elf Tagen auftreten, darunter internationale Jazz-Größen sowie regionale Newcomer. Die drei Bühnen stehen auf dem Maxplatz, am Gabelmann und auf der Böhmerwiese in der Heiliggrabstraße. Zusätzlich beteiligen sich zahlreiche Gemeinden im Landkreis an dem internationalen Open-Air-Festival.Die Kulmbacher Bierwoche zählt laut Veranstalter zu den größten Bierfesten Deutschlands. Diesen Freitag startet in Kulmbach das letzte Festwochenende. Im Bierstadel werden traditionell Festbiere von Kulmbacher, Mönchshof, EKU und Kapuziner ausgeschenkt. Außerdem werden fränkische Speisen angeboten, außerdem spielen heimische Musikvereine und Kapellen.Das Coburger Vogelschießen ist eines der ältesten Volksfeste in Bayern und findet noch bis diesen Sonntag statt. Täglich gibt es am Anger einen Festbetrieb mit einem großen Vergnügungspark. Im Festzelt spielen wechselnde Musikkapellen und die Biergärten bieten die unterschiedlichsten Speisen an.Auch beim Hofer Volksfest steht das letzte Festwochenende an. Das Volksfest bietet eine gemütliche Atmosphäre, kulinarische Angebote und ein vielseitiges Musikprogramm. Dabei kommen die Gäste auch von weiter her auf das Festgelände zwischen Nailaer Straße und Ernst-Reuter-Straße. Auch in diesem Jahr wird die "Hof-Hymne" den Abschluss der Volksfesttage bilden.Vier Tage elektronische Musik und über 70 DJs, Live-Acts und Bands gibt es von Donnerstag bis Sonntag beim Klangtherapie-Festival in Bayreuth. Handgemachte Dekoration und Lichtinstallationen sorgen für den richtigen Flair, Artisten und Feuerkünstler heizen den Gästen ein. Zusätzlich werden Workshops, Vorträge und Yoga sowie ein Hängemattenpark und ein Massagezelt für die Festivalgänger angeboten. Die Online-Tickets sind zwar alle ausverkauft, es gibt jedoch einen kleinen Restbestand an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es wird keine Abendkasse geben.Von Freitag bis Sonntag findet das Weinfest beim Hauptplateau des Klosters St. Michael direkt oberhalb des Weinbergs statt. Die einzigartige Kulisse neben St. Michael mit Blick auf den Domberg und über ganz Bamberg hat ein besonderes Flair. Passend dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Live-Musik und Führungen. Es werden verschiedene Eigenbauweine aus Ziegelanger und der Silvaner vom Michaelsberg angeboten sowie fränkische Brotzeit aus der Weinstube.Bereits zum 19. Mal findet das Flößerfest in Limbach statt. Die Flößergemeinschaft, bestehend aus ortsansässigen Vereinen, bringt das Flößerfair auf den Limbacher Festplatz direkt am Mainradweg. Los geht es bereits am Freitagabend ab 18 Uhr mit einer Warm-Up-Party und günstigen Nostalgiepreisen.Am Samstag kann ab 15 Uhr weiter gefeiert werden. Abends heizt die Partyband aus Franken "Die Albertinos" so richtig ein. Am Sonntag gibt es dann ab 10 Uhr Frühschoppen und ab 12 Uhr Mittagstisch mit fränkischem Sauerbraten und Krustenbraten. Ab 15 Uhr geht es dann mit dem Spitzenduo "Florinos" weiter in den Abend.Am Samstag kommen im Nürnberger Luitpoldhain wieder Menschen verschiedenster Altersgruppen und musikalischer Vorlieben zusammen, um gemeinsam zu picknicken, den Tag zu genießen und klassischer Musik zu lauschen. Das Klassik Open Air findet mittlerweile seit elf Jahren statt und ist ein voller Erfolg.Auch in diesem Jahr werden wieder rund 160.000 Besucher erwartet. Ab 20 Uhr spielen die Nürnberger Symphoniker Stücke von Johann Sebastian Bach, Igor Strawinsky und Co. Von den Veranstaltern und dem Orchester ist geplant, bei jeder Wetterlage zu spielen. Im Hörfunk überträgt der BR-Klassik das Konzert live von 20 bis 23 Uhr.Bereits seit Mittwoch läuft das Sommer-Nacht-Film-Festival in Erlangen und Nürnberg. Dieses Wochenende wird am Freitag um 21 Uhr in Erlangen die Preview von "Schweinskopf al dente" gezeigt, die dritte Verfilmung der Bestseller-Reihe von Rita Falk. Die Hauptdarsteller Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Matthias Egershöfer werden an diesem Abend zu Gast sein. Im Vorverkauf ist die Veranstaltung bereits ausverkauft, es gibt aber noch wenige Restkarten an der Abendkasse.Wein- und Musikliebhaber können am Samstag zur historischen Kulisse des Rathauses in Forchheim kommen. Der Musikverein Forchheim-Buckenhofen lädt seine Gäste von 18 bis 23 Uhr zum Weinfest ein. Neben erlesenen Weinen aus Franken, die in diesem Jahr wieder vom Weingut Michael Fröhlich stammen, bieten die Musiker wieder den beliebten Rotwein aus Lavis im Trentino an.Bereits zum 19. Mal findet diesen Samstag der Christopher Street Day auf dem Jakobsplatz statt. Ab 13 Uhr treffen sich die Teilnehmer und machen auf die Rechte von Homo- und Bisexuellen sowie Transgendern aufmerksam. Gefeiert und demonstriert wird gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung dieser Gruppen. Der Christopher Street Day erinnert an den ersten, bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969.Sommermusik mit dem Kammerchor Turksoy und dem Consort Amabile, Werke von Di Lasso, Mozart und Tchaikowski sowie Werke aus den Heimatländern der jungen Künstler gibt es diesen Sonntag beim Klassik-Open-Air in Forchheim. Um 17 Uhr geht es zunächst mit einem Kinderprogramm los, um 18 beginnt das Konzert. Die Veranstaltung findet im Pfalzmuseum Innenhof statt, bei Regenwetter in der Stadtpfarrkirche.Die Stadt Würzburg lädt am ersten Augustwochenende zum Familienfest im Ringpark ein. Am Freitag wird das Fest um 18 Uhr durch den Oberbürgermeister Schuchardt eröffnet. Das Programm besteht aus einer bunten Mischung an Musik, einem ökumenischen Morgenlob und einem Weißwurstfrühstück. Für Kinder gibt es eine Kletterwand, Hüpfburg und Zirkusshow sowie Kinderschminken.Drei Tage lang findet an diesem Wochenende das Deutsch-Amerikanische Volksfest auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr statt. Jeden Tag ab 11 Uhr können die Besucher im Camp Kasserine feiern. Neben einem Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, über 100 Souvenierständen und einem breiten Angebot an Speisen wie amerikanischer Eiscreme und Hamburgern, veranstaltet die US-Armee eine große Waffen- und Geräteschau. Wie in den vergangenen Jahren, werden auch heuer Personen- und Ausweiskontrollen durchgeführt.Diesen Samstag findet sich eine große Triathlongemeinschaft in Kitzingen ein. Mehr als 600 Triathleten stellen sich der Herausforderung. Der Mainfranken-Triathlon beginnt mit Schwimmen im Main, danach geht es auf die Radstrecke am Mainufer. Gelaufen wird am Fluss entlang über zwei Brücken dem Ziel entgegen. Auch in diesem Jahr fiebern Zuschauer und Triathlonbegeisterte mit den Athleten.