Das Wochenende in Franken: Bergkirchweih, Volksfest und Modellflugtage

Das sind unsere Wochenendtipps für Franken:Am Nordhang des Erlanger Burgbergs biegt die fünfte Jahreszeit auf ihre Zielgerade ein: Auch am letzten Wochenende der Bergkirchweih bieten zahlreiche Keller fränkische Köstlichkeiten und Kirchweihbier an. Die Kerwa öffnet um 10 Uhr ihre Pforten und schließt um 23 Uhr. Auch am kommenden Sonntag laden die Keller ab 9.30 Uhr zum Frühshoppen ein.1. Juni 2017 bis 12. Juni 2017Erlangen am BurgbergfreiEin Spaß für die ganze Familie - das Forchheimer Hüpfburgenfestival. Neben dem großen Angebot an Burgen bietet der Stadtpark auch ein Café zum Entspannen. Bei Kaffee und Eis lässt es sich entspannt beim Hüpfen zuschauen.2. Juni 2017 bis 11. Juni 2017Stadtpark ForchheimKinder 8 Euro, Erwachsene 4 EuroFestzelt, Schießbuden und zum Abschluss ein großes Feuerwerk. Das Bayreuther Volksfest hat Einiges zu bieten und endet nach dem kommenden Wochenende bereits.2. Juni 2017 bis 12. Juni 2017Volksfestplatz BayreuthfreiZwischen fränkischer Blasmusik und regionalem Wein lässt es sich aushalten - auf dem Weinfest in Neuses. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst und geht dann zu Speiß und Trank über. Für Kinder gibt es eine große Hüpfburg. Den Höhepunkt und Abschluss des Festes bietet die jährlich stattfindende "Glatzen"-Prämierung.9. Juni 2017 bis 11. Juni 2017Marktplatz NeusesfreiDie DFB-Elf empfängt am Samstagabend den Fußballzwerg San Marino im NürnbergerMax-Morlock-Stadion. Die Schützlinge von Bundestrainer Joachim Löw wollen ihre Siegesserie in der WM-Qualifikation auch im Frankenland fortsetzen. An der Abendkasse oder über den DFB kann man noch Karten erhaschen.10. Juni 2017, 18.30 UhrMax-Morlock-Stadion NürnbergsitzplatzabhängigOb als Pilot oder Zuschauer - in Pegnitz wird an diesem Wochenende viel für Modellflug-Fans geboten. Neben den Flugshows gibt es eine Riesen-Hüpfburg für Kindern und der MFC Pegnitz lädt am Sonntagmorgen zum Frühshoppen ein.10. Juni 2017 bis 11. Juni 2017Modellflugclub Pegnitz, Auf der Hut 2freiAuch dieses Jahr zeigt sich der Jahrmarkt wieder in seiner Vielfalt an Händlern und Attraktionen. Von Haushaltswaren über Keramik oder Kleidung gibt es viel zu entdecken.11. Juni 2017, Beginn: 10.30 UhrMarktplatz Ebermannstadtfrei