Das Wochenende in Franken: Bergkirchweih, Hüpfburgfestival und Weinfeste

Das sind unsere Wochenendtipps für Franken:Die fünfte Jahreszeit in Erlangen ist da: Die Erlangener Bergkirchweih ist seit Donnerstag schon voll im Gange. Auch am Wochenende können Sie bei einem gekühltem Bier und regionalen und internationalen Spezialitäten einen schönen Tag am Erlangener Burgberg verbringen. Auch werden Sie einige Spielbuden und Fahrgeschäfte finden. Besuchen können Sie die Bergkirchweih täglich von 10 bis 23 Uhr. Am Sonntag geht es mit dem Frühshoppen schon um 9.30 Uhr los.1.6.2017 bis 12.6.2017, täglich von 10 bis 23 UhrErlangen am BurgbergfreiAuf dem Bamberger Weinfest können Sie die fränkischen Weingüter besser kennenlernen. Bei dem Verzehr von Speisen und Getränken, sowie einem musikalischen Rahmenprogramm, können sich Besucher über das Thema Wein ausführlich informieren.1.6.2017 bis 5.6.2017Bamberg, Obere Königsstraße 1freiKino unter dem Sternenhimmel gibt es jetzt wieder im Schlosshof Herzogenaurach. Die Filme beginnen täglich nach Einbruch der Dunkelheit. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Am Samstag, 3. Juni, wird der Film "Die Schöne und das Biest" gezeigt. Am Sonntag, 4. Juni, können sich Besucher auf den Film "Tschik" freuen.1.6.2017 bis 10.6.2017Schlosshof in Herzogenaurach6,50 EuroDas Hüpfburgenfestival ist vor allem ein Spaß für Kinder. Der Park bietet jedoch auch einen Cafe-Garten für Erwachsene.Stadtpark am Amtsgericht in ForchheimSamstag und Sonntag von 11:00 bis 19:00 UhrKinder: 8,00 Euro und für Erwachsene: 4,00 EuroAuf dem Volksfest in Bayreuth wird am Wochenende einiges geboten. Gäste können es sich in einem der großen Festzelte gemütlich machen oder eines der vielen Schaustellergeschäfte besuchen.2.6.2017 bis 12.6. 2017, täglich von 14 bis 24 UhrBayreuthfreiAuf dem Würzburger Weindorf können Sie in den verschiedenen Gaststätten am unteren und oberen Markt fränkischen Schoppen- und Bocksbeutelweine probieren. Der Ausschank hat täglich von 11 bis 23.30 Uhr geöffnet.24.5.2017 bis 5.6.2017, täglich von 11 bis 23.30 Uhram Unteren und Oberen Markt in WürzburgfreiDer Hausherr Baron Hermann Rotenhan stellt seinen Schlossgarten für das Gartenfest zur Verfügung. Bei mehr als 180 Ständen mit Pflanzen, Mode und Geschenke können Besucher vorbeischauen. Für die Kleinen gibt es Bogenschießen, Holzspiele und Kinderschminken. Im Vordergrund steht jedoch der Garten, zu dem auch verschiedene Vorträge angeboten werden.3.6.2017 bis 5.6.2017, täglich von 10 bis 19 UhrEbern, Schloss EyrichshofTagesticket 10 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren, unter 16 Jahren ist der Eintritt frei Rock im Park ist ein großes Open-Air Festival. 90 Bands präsentieren sich auf vier Bühnen. Wie der Name schon sagt, die hauptsächliche Musikrichtung ist Rock.2.6.2017, ab 12 Uhr bis 4.6.2017Nürnberg Zeppelinfeld, Kurt-Schmidtpeter-Weg 10Tickets gibt es bei der Konzertkasse