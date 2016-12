Das Wochenende in Franken: Ballett, Zirkus und Krippenspiele

Nussknacker - Russisches Ballett in Bamberg



Ox und Esel - Krippenspiel Nürnberg



Schweinfurter Weihnachtszirkus Carl Busch



Fernsehprogramm an Weihnachten



Flic Flac Show Nürnberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Das "Russische Ballettfestival Moskau" präsentiert den Klassiker "Nussknacker", bekannt vor allem durch die Musik von Tschaikowsky. Der "Nussknacker" ist eine weihnachtliche Kindergeschichte, die sich auch auf den Tanz- und Bühnenböden zu einem Weltklassiker des Balletts entwickelt hat.Sonntag, 25. Dezember 2016, 18.00 UhrKonzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1 Tickets hier ab 50 EuroMehr als 2000 Jahre fristeten sie in der Weihnachtsgeschichte ein Schattendasein als Statisten. Unter der Regie von Andrea Maria Erl stehen "Ox und Esel" als Hauptfiguren im Rampenlicht. Aus der Perspektive der beiden wird ein gehörig gegen den Strich gebürstetes Krippenspiel erzählt.Samstag, 24. Dezember 2016, 14.30 UhrTheater Mummpitz, Michael-Ende-Straße 17, 90439 Nürnberg Tickets gibt es hier . Erwachsene zahlen 11,55 Euro, Kinder 7,15 Euro.Weihnachtszeit bedeutet in Schweinfurt Zirkuszeit. Seit etlichen Jahren gastiert der Deutsche Nationalzirkus Carl Busch zur kalten Jahreszeit in Schweinfurt auf dem Volksfestplatz.25. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017Volksfestplatz Schweinfurt Tickets gibt es hier. Erwachsene zahlen je nach Kategorie 15 bis 38 Euro, Kinder 10 bis 30 Euro.Wer an den Feiertagen die eigenen vier Wände nicht verlassen will, kann problemlos stundenlang vor dem Fernseher entspannen und sich einen Spielfilm nach dem nächsten einverleiben. Zur besseren Übersicht haben wir die besten Sendungen an Weihnachten zusammen gesucht. Hier finden sie unsere TV-Tipps für Heiligabend , den ersten Feiertag und den zweiten Feiertag In dem achtmastigen Zirkuszelt werden den Besuchern riskante Motorad-Stunts, Comedy, Akrobatik und vieles mehr geboten. Ab dem 14. Dezember wird eine komplett neue "X-Mas Show" aufgeführt.Vom 14. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017 immer um 16 Uhr und 20 Uhr (Ausnahme ist die Prämiere am 14. Dezember und die Shows an Heiligabend und Neujahr)Volksfestplatz am Dutzendteich, NürnbergTickets gibt es in fünf Kategorien von 19 Euro (15 Euro mit Ermäßigung) bis 54 Euro (49 Euro mit Ermäßigung). Hier geht es zum Ticketverkauf