Kinder springen aus dem Fenster - betrunkener Vater soll sie dazu gedrängt haben

Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld erklären, dass in der Neujahrsnacht zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren in Spenge im Kreis Herford (Nordrhein-Westfalen) aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt sind. Zeugen fanden die beiden schwer verletzten Kinder gegen 0.30 Uhr auf einem Gehweg. Beide Kinder, die aus einem Fenster der väterlichen Wohnung gefallen waren, kamen in ein Krankenhaus - Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei.



Eine Mordkommission hat Ermittlungen gegen den Vater der Kinder wegen versuchten Totschlags aufgenommen: Er steht im Verdacht, im alkoholisierten Zustand die beiden Kinder dazu gedrängt zu haben, aus dem Fenster zu springen. Nach Angaben der ermittelnden Polizei und der Staatsanwaltschaft Bielefeld hat sich dieser Verdacht bestätigt. Der Mann wurde festgenommen, zum Tatvorwurf äußerte er sich nicht.