Krebserregend: Primark ruft Flip Flops zurück

Wer in der ersten Hälfte des Jahres 2017 bei Primark Flip Flops gekauft hat, sollte sich die Seriennummern genau anschauen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in der Laufsohle der Produkte nämlich erhöhte Konzentrationen des Stoffes Chrysen gefunden. Dieser gilt als schädlich für die Gesundheit sowie potentiell krebserregend.



Daher ruft Primark folgende Seriennummern zurück:



Khaki - 02387/07, 08, 09



Schwarz - 02387/01, 02, 03



Marineblau - 02387/10, 11, 12



Blau - 02387/04, 05, 06



Der Kaufpreis werde erstattet, ein Kaufbeleg müsse nicht vorgezeigt werden, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.