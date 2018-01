Konfetti-Verbot in Stuttgart: Auch bei Faschingsumzügen in Franken ein Thema?

Der Schlossplatz in Stuttgart ist beim diesjährigen Fastnachtsumzug eine konfettifreie Zone. Grund sei, dass sich Konfetti und auch Alu-Schnipsel nur aufwendig von Hand auffegen ließen, erklärte ein Sprecher des baden-württembergischen Finanzministeriums. "Reinigungsmaschinen schaffen das nicht oder ziehen dann gleich ganze Pflastersteine raus."



"Bei manchen Umzügen wird extrem übertrieben"

Auch andernorts im Südwesten Deutschlands gebe es solche Verbote, sagte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle. Zum Teil könne er das durchaus nachvollziehen. "Bei manchen Umzügen wird extrem übertrieben - tonnenweise Schnipsel rumschmeißen muss nicht sein. Aber ein bisschen gehört zur Narretei dazu, da muss man die Kirche im Dorf lassen."



Dem schwäbischen Beispiel wollen die Faschingshochburgen in Franken aber offenbar nicht folgen. In vielen größeren fränkischen Städten darf während der Faschingsumzüge weiterhin mit Konfetti um sich geworfen werden. Weder Nürnberg noch Würzburg oder Aschaffenburg wollen die bunten Papierschnipsel während der närrischen Umzüge verbieten.



"Wir haben kein Konfetti-Verbot", sagte am Montag eine Sprecherin des städtischen Servicebetriebs Öffentlicher Raum in Nürnberg. "Fasching ohne Konfetti ist wie Suppe ohne Salz." Die Konfetti-Mengen seien in den vergangenen Jahren immer ungefähr gleich hoch gewesen.

Auch die Stadt Würzburg wolle kein solches Verbot aussprechen, sagte ein Sprecher. "Es gibt lediglich den generellen Appell an die Umzugs- und Fahrzeugbetreiber, möglichst Müll und vor allem Glasbruch zu vermeiden." Im vergangenen Jahr hat der Aufruf gefruchtet: Die Stadtreiniger, die direkt nach dem Umzug die Würzburger Innenstadt wieder sauber machen, haben rund 7,5 Tonnen Müll aufgesammelt. Im Jahr zuvor waren es noch fünf Tonnen mehr.



Sowohl der Nürnberger Fastnachtszug als auch der Würzburger und der Aschaffenburger Faschingszug sind für den 11. Februar geplant.