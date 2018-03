Köln: Säugling stirbt durch Gewalteinwirkung - Haftbefehl gegen Eltern

Kerpen bei Köln: Am Montag wurde in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus die Leiche eines kleinen Säuglings gefunden. Da sie unter dringendem Tatverdacht stehen, wurden die 22 Jahre alte Mutter und der 47-jährige Vater festgenommen, so die Kölner Polizei. Ei n Richter habe gegen beide Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen Totschlags. Laut Obduktionsbericht starb das Baby aufgrund von Gewalteinwirkung.