Köln: Frau bringt Kind während Orkantief "Friederike" im Auto zur Welt

Baby-Glück in Köln: Während Orkantief "Friederike" über Deutschland wütete, entband eine Frau in Köln im Auto. Das Pärchen war am Donnerstag (18. Januar 2018) auf dem Weg ins Krankenhaus, als Sturmtief "Friederike" seinen Höhepunkt erreichte und zahlreiche Bäume umstürzen ließ. Deshalb wurde eine Straßensperrung in Richtung des Krankenhauses eingerichtet.



Sie riefen im Hospital an und gaben bescheid, dass sie es keinesfalls rechtzeitig schaffen würden. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr setzte sich gegen 17.03 Uhr mit den beiden in Verbindung und gab am Hörer Anweisungen an die Frau und den Mann: Plötzlich hörte er im Hintergrund Babyschreie. Der kleine Anton hatte das Licht der Welt erblickt.



Kurioser Fakt: Das Pärchen hielt gezwungenermaßen im Schatten des Kölner Rhein-Energie-Stadions.



Als Rettungsdienst und Notarzt eintrafen, war das Kind bereits auf der Welt. Der Vater konnte anschließend mit Hilfe der Helfer die Nabelschnur im Auto durchschneiden.