Köln: Dieser Jugendliche tritt und schlägt Mann ins Gesicht - weil er um Ruhe im Bus bittet

Gewaltsame Eskalation wegen einer Lappalie in Köln in Nordrhein-Westfalen: Weil ein 52-Jähriger um Ruhe gebeten hatte, wurde er ins Gesicht getreten und verletzt. Die Polizei sucht nun mit dem Foto einer Überwachungskamera nach einem Jugendlichen.



Der Teenie, den Zeugen auf etwa 16 Jahre schätzen, soll den Mann am Montagnachmittag, 2. Oktober 2017 brutal geschlagen und getreten haben. Der 52-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde und ein Zahn wurde verletzt.



Was war geschehen? An jenem Montag, gegen 15.40 Uhr, stiegen mehrere Jugendliche auf der Bonner Straße in einen Linienbus in Richtung Meschenich ein (Linie 132). "Die haben sich in die letzte Reihe gesetzt, waren sehr laut und haben sich einfach ungebührlich verhalten", erklärte eine Zeugin (67) der Polizei, als die die Anzeige aufnahm. Auf die Bitte der 67-Jährigen, etwas leiser zu sein, reagierte die Gruppe nicht. Als der 52 Jahre alte Kölner die Teenager ebenfalls um Ruhe bat, hagelte es sofort wilde Beleidigungen.



Der auf dem Fahndungsbildern Gezeigte stand kurz vor der Haltestelle "Arnoldshöhe" auf, ging auf den Geschädigten zu und trat ihm unvermittelt gegen die Brust und ins Gesicht.



Als der Busfahrer an der nächsten Haltestelle stoppte und die Türen öffnete, schlug der Täter dem durch die Tritte bereits Verletzten noch einmal ins Gesicht. Danach rannte er mit seinen Begleitern in Richtung einer Grünfläche weg.



Die Kripo Köln fragt: Wer kennt den auf den Bildern gezeigten Jugendlichen? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?



Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 46, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.