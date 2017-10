Kleinkind wird von Güterzug aus dem Kinderwagen geschleudert und stirbt

Ein einjähriges Kind ist auf einem Bahnsteig in Österreich vom Sog eines Güterzugs aus dem Kinderwagen geschleudert und getötet worden. Wie die Polizei berichtete, geschah das Unglück am Mittwoch im Bahnhof Hallein nahe Salzburg.Das Mädchen wurde auf den Bahnsteig geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass es kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Als der Güterzug durch den Bahnhof fuhr, hatte sich die 24-jährige Mutter gerade um ihr anderes Kind, einen dreijährigen Sohn, gekümmert.Sie wurde sofort von einem Krisen-Interventionsteam betreut. Der genaue Ablauf des Unfalls wird noch ermittelt.