Kino: Das sind die Highlights 2018

Das Kinojahr 2018 hält eine Reihe von potenziellen Hits bereit. Wir zeigen, welche Highlights nächstes Jahr in deutschen Kinos zu sehen sind:





Fifty Shades of Grey: Befreite Lust

Ab dem 8. Februar 2018 geht die Geschichte rund um Anastasia Steele und Christian Grey weiter. Im dritten Film sind die beiden Hauptfiguren verheiratet, müssen sich aber mit Problemen wie Trennung und ungeplanter Schwangerschaft herumschlagen.



Pacific Rim 2: Uprising

Wir dachten, die Geschichte um die Aliens, die verdächtig nach Godzilla aussehen, wäre vorbei, die Gefahr gebannt? Mitnichten: Die Geschichte um Kampfroboter und ihr Krieg gegen riesige Aliens geht am 1. März 2018 weiter, dieses Mal aber mit anderen Charakteren und deren riesigen Kampfmaschinen.



Tomb Raider

Dieses Mal ohne Angelina Jolie: Im Film des Norwegers Roar Uthaug spielt Alicia Vikander eine junge Lara Croft, die noch viel lernen muss, um zur heldenhaften Action-Archäologin zu werden. Start ist der 15. März 2018.



Ready Player One

Steven Spielberg macht mal wieder einen Science-Fiction-Film. Der Kinofilm, der am 5. April 2018 in die Kinos kommt, basiert auf dem gleichnamigen Roman. Unterdrückte Menschen flüchten sich in virtuelle Welten. Einige Gamer suchen in dem Spiel nach dem ultimativen Easter Egg.





Avengers: Infinity War

Es geht bei den Avengers ab dem 26. April 2018 mal wieder ums Ganze: Die Welt an und für sich ist in Gefahr. Dieses Mal will Thanos sie zerstören. Daher müssen auch nicht nur die Avengers um Iron Man und Captain America ran, sondern auch etwa die "Guardians of the Galaxy", um gegen den Giganten zu kämpfen.



Solo: A Star Wars Story

Am 24. Mai 2018 geht die Star-Wars-Saga weiter, dieses Mal ist wieder ein Spin-Off an der Reihe. Der Film erzählt die Geschichte rund um Han Solo und seinen Co-Piloten Chewbacca. In dem Film werden sie auf Lando Calrissian treffen.



Jurassic World 2: Das gefallene Königreich

Im zweiten Teil wird es wahrscheinlich darum gehen, dass die Menschen die Dino-Insel zurückerobern. Mit dabei wird natürlich wieder Jeff Goldblum sein, auch schon in Jurassic Park zu sehen war. Start des Kinofilms ist der 7. Juni 2018.







Ocean's Eight

Eine Reihe von Außenseiterinnen wollen ab dem 21. Juni 2018 die Met Gala in New York ausrauben. Sandra Bullock spielt Danny Oceans Schwester und versammelt Cate Blancehtt, Helene Bonham Carter und Anne Hathaway um sich für den großen Coup.



Mission Impossible 6

Tom Cruise tut es wieder. Und natürlich werden die Stunts, die ja die eigentlichen Höhepunkte der "Mission Impossible"-Filme sind, noch spektakulärer - sagen die Macher. Über den Inhalt ist noch nichts Näheres bekannt. Start des Streifens ist am 16. August 2018.



X-Men: Dark Phoenix

Beim nächsten Film um Mutanten mit Superkräften steht Jean Grey im Mittelpunkt. Mit dabei werden auch wieder Mystique, gespielt von Jennifer Lawrence und Magnet (Michael Fassbender) sein. Jean Grey setzt ihre Superkräfte ab dem 1. November 2018 ein.



Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 2

Newt Scamander aus Teil eins des Harry-Potter-Ablegers geht in der Fortsetzung auf Weltreise. Dabei wird es auch um die Geschichte des jungen Dumbledore und seiner Beziehung zu Grindelwald gehen, der erst sein Freund, bzw. Geliebter ist und später sein Widersacher. Insgesamt sind fünf Teile der Reihe geplant. Gezaubert wird ab dem 15. November 2018.