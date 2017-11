Killerroboter: Vereinte Nationen verhandeln über Kriege der Zukunft

Wie hier in Syrien, kämpfen heutzutage Menschen gegen Menschen. Geht es nach den Militärs der Industrienationen, sollen bald Automaten das blutige Handwerk übernehmen. Die USA, Großbritannien, Israel - mehrere Länder arbeiten bereits an Killerrobotern, die "selbstständig Menschen töten" sollen. Das von der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt am 02.11.2017 in Deir as-Saur (Syrien) einen schießenden syrischen Panzer und Rauchwolken über der Stadt. Foto: Uncredited/SANA/AP/dpa